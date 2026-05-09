El papa León XIV en el Parlamento español: claves de una visita y un discurso históricos

Madrid, 9 may (EFE).- La visita de León XIV al Congreso de los Diputados durante su visita a España del próximo junio será una cita histórica, al marcar su primer discurso ante un Parlamento desde que fue elegido pontífice.

Será también el primer viaje del papa a un país de la Unión Europea (UE), en un momento de máxima incertidumbre e inestabilidad global, por lo que se espera que su mensaje sea global y trascienda la realidad nacional.

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En su discurso, el primero de un papa ante un pleno de las Cortes Generales españolas, está previsto que León XIV destaque la importancia del papel de Europa en la diplomacia internacional y el multilateralismo, pero también que haga una defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.

Un discurso que será uno de los más esperados de la agenda institucional junto al que pronunciará previamente, nada más llegar a Madrid el sábado 6 de junio, ante los reyes de España y otras autoridades en el Palacio Real. En esta cita, como suele ser habitual, sus palabras podrían recoger alguna referencia a la situación y la realidad del país.

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La invitación de las Cortes

La visita del pontífice al Congreso, confirmada oficialmente esta semana, se produce tras el interés mostrado desde el Vaticano a la presidencia de la Cámara Baja por acudir al Parlamento español, tras lo cual las Mesas de las Cortes acordaron por unanimidad remitir una invitación formal a León XIV para que interviniera en una sesión solemne como jefe de Estado.

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León XIV será por tanto recibido con el mismo protocolo que el resto de altos mandatarios y jefes de Casas Reales de otros países que han visitado a lo largo de las últimas décadas el Parlamento español, como la reina Isabel II, Jacques Chirac, Frank-Walter Steinmeier, Boris Yeltsin, Vladímir Putin, Raúl Alfonsín, Mario Soares, Xi Jinping, o más recientemente, Volodímir Zelenski.

El acto solemne comenzará el lunes 8 de junio con la llegada del papa a la sede del Congreso de los Diputados, donde será recibido por las altas autoridades del Estado y, una vez en el Salón de Pasos Perdidos, saludará a la Mesas de ambas cámaras y al líder de la oposición en el conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

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A continuación accederá al hemiciclo junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, momento que será una de las imágenes más destacadas de la visita del papa, que hablará ante una sesión conjunta de diputados y senadores en el salón de plenos.

Esta semana, el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, subrayaba la importancia de las palabras en el Congreso de "una autoridad moral y espiritual en el mundo entero" como es el papa.

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Preguntado por una posible utilización política de esta visita a las Cortes, recordaba que, aunque eso puede ocurrir siempre, la invitación fue por unanimidad en la Mesa de ambas cámaras.

La visita del papa se produce en un momento de fuerte polarización en España, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y partidos de la oposición, PP y Vox, pero también otros como Junts, a raíz del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo. EFE

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