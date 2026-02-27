Mueren cuatro palestinos, incluido un policía, en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

El Ministerio de Interior gazatí informó que un ataque aéreo israelí sobre la calle Saladino, en las inmediaciones del campamento de refugiados de Al Bureij, ocasionó la muerte de un agente policial y dejó a otro herido de gravedad. Esta acción se produjo pese a la vigencia del alto el fuego establecido como parte del acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con mediación de Estados Unidos, a partir de octubre de 2025. Las operaciones militares ocurrieron durante la madrugada de este viernes, lo que resultó en al menos cuatro fallecidos, según publicó el diario ‘Filastín’, vinculado a Hamás.

Según detalló el medio ‘Filastín’ a través de su canal en Telegram, los bombardeos afectaron dos puestos de la Policía en la Franja de Gaza. Uno de los ataques se registró en la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sur del territorio, mientras que el segundo tuvo lugar en el citado campamento de Al Bureij, en la zona central del enclave palestino. El Ministerio de Interior, en un comunicado reproducido por ‘Filastín’, especificó que la incursión aérea sobre Al Bureij alcanzó un puesto de control policial y, además de la muerte del agente, causó lesiones graves a otro miembro de la fuerza de seguridad local.

El balance de víctimas mortales por ataques israelíes desde el establecimiento del alto el fuego volvió a incrementarse con estos recientes hechos. El Ministerio de Sanidad de Gaza había informado el miércoles que, desde el 10 de octubre, los ataques aéreos habían dejado un total de 618 muertos y 1.663 heridos. Según estadísticas oficiales compiladas por la cartera de Sanidad, en el mismo periodo se han recuperado 732 cuerpos en zonas de las que el Ejército israelí se ha retirado, áreas actualmente delimitadas como la llamada ‘línea amarilla’, que abarca el 53% del enclave.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad gazatí y reportadas por el diario ‘Filastín’, el saldo acumulado de la ofensiva israelí —desatada tras la serie de ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023— alcanza hasta el momento los 72.082 palestinos fallecidos y 171.761 heridos. Las autoridades sanitarias subrayaron que la cifra podría elevarse, ya que “todavía hay víctimas bajo los escombros y cuerpos tirados en las calles en puntos a los cuales las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han logrado acceder”.

A pesar del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos y pactado entre Israel y Hamás, detalló ‘Filastín’, los episodios de violencia no se han detenido completamente. Las operaciones como los ataques en Jan Yunis y Al Bureij demuestran la persistencia de los riesgos para la población civil y para las fuerzas locales, incluidas las policiales. La situación de seguridad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia continúan viéndose afectadas por el control militar en gran parte del territorio, así como por la dificultad de desplazamiento en zonas cuyo acceso permanece restringido.

El diario ‘Filastín’ subrayó que la infracción del alto el fuego representa un nuevo desafío para los mediadores internacionales que buscan mantener vigente el acuerdo en la Franja de Gaza y evitar un repunte en los enfrentamientos. Mientras tanto, el flujo de información sobre víctimas continúa actualizándose ante el esfuerzo de rescate de cuerpos y atención a los heridos en medio de las restricciones logísticas y sanitarias prevalecientes en la región.