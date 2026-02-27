Agencias

Mueren cuatro palestinos, incluido un policía, en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Al menos cuatro personas fallecieron durante bombardeos nocturnos en la Franja, entre ellas un agente, según fuentes del Ministerio local, mientras continúan reportándose víctimas a pesar del acuerdo negociado con mediación internacional para frenar la violencia

Guardar

El Ministerio de Interior gazatí informó que un ataque aéreo israelí sobre la calle Saladino, en las inmediaciones del campamento de refugiados de Al Bureij, ocasionó la muerte de un agente policial y dejó a otro herido de gravedad. Esta acción se produjo pese a la vigencia del alto el fuego establecido como parte del acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con mediación de Estados Unidos, a partir de octubre de 2025. Las operaciones militares ocurrieron durante la madrugada de este viernes, lo que resultó en al menos cuatro fallecidos, según publicó el diario ‘Filastín’, vinculado a Hamás.

Según detalló el medio ‘Filastín’ a través de su canal en Telegram, los bombardeos afectaron dos puestos de la Policía en la Franja de Gaza. Uno de los ataques se registró en la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sur del territorio, mientras que el segundo tuvo lugar en el citado campamento de Al Bureij, en la zona central del enclave palestino. El Ministerio de Interior, en un comunicado reproducido por ‘Filastín’, especificó que la incursión aérea sobre Al Bureij alcanzó un puesto de control policial y, además de la muerte del agente, causó lesiones graves a otro miembro de la fuerza de seguridad local.

El balance de víctimas mortales por ataques israelíes desde el establecimiento del alto el fuego volvió a incrementarse con estos recientes hechos. El Ministerio de Sanidad de Gaza había informado el miércoles que, desde el 10 de octubre, los ataques aéreos habían dejado un total de 618 muertos y 1.663 heridos. Según estadísticas oficiales compiladas por la cartera de Sanidad, en el mismo periodo se han recuperado 732 cuerpos en zonas de las que el Ejército israelí se ha retirado, áreas actualmente delimitadas como la llamada ‘línea amarilla’, que abarca el 53% del enclave.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad gazatí y reportadas por el diario ‘Filastín’, el saldo acumulado de la ofensiva israelí —desatada tras la serie de ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023— alcanza hasta el momento los 72.082 palestinos fallecidos y 171.761 heridos. Las autoridades sanitarias subrayaron que la cifra podría elevarse, ya que “todavía hay víctimas bajo los escombros y cuerpos tirados en las calles en puntos a los cuales las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han logrado acceder”.

A pesar del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos y pactado entre Israel y Hamás, detalló ‘Filastín’, los episodios de violencia no se han detenido completamente. Las operaciones como los ataques en Jan Yunis y Al Bureij demuestran la persistencia de los riesgos para la población civil y para las fuerzas locales, incluidas las policiales. La situación de seguridad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia continúan viéndose afectadas por el control militar en gran parte del territorio, así como por la dificultad de desplazamiento en zonas cuyo acceso permanece restringido.

El diario ‘Filastín’ subrayó que la infracción del alto el fuego representa un nuevo desafío para los mediadores internacionales que buscan mantener vigente el acuerdo en la Franja de Gaza y evitar un repunte en los enfrentamientos. Mientras tanto, el flujo de información sobre víctimas continúa actualizándose ante el esfuerzo de rescate de cuerpos y atención a los heridos en medio de las restricciones logísticas y sanitarias prevalecientes en la región.

Temas Relacionados

IsraelGazaHamásMinisterio de Sanidad gazatíJan YunisAl BureijConflicto palestino-israelíAtaques aéreosMinisterio de Interior gazatíFilastínEUROPAPRESS

Últimas Noticias

EEUU cuenta dos nacionales entre los individuos de la embarcación envuelta en un tiroteo en aguas de Cuba

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense asegura que entre los tripulantes de la nave atacada por la seguridad cubana había dos ciudadanos estadounidenses y una tercera persona vinculada por visado, mientras la investigación busca esclarecer detalles del incidente

EEUU cuenta dos nacionales entre

La Fiscalía de París pide 15 años de cárcel contra un presunto cómplice franco-ruandés del genocidio de Ruanda

El Ministerio Público en Francia aumenta su solicitud de pena para Claude Muhayimana, acusado de colaborar en masacres durante el exterminio contra los tutsis en 1994, tras la presentación de nuevos testimonios y cargos en el juicio de apelación

La Fiscalía de París pide

Pakistán anuncia una "guerra abierta" contra Afganistán, bombardea Kabul y reivindica 133 muertes

Fuentes oficiales confirman intensos ataques en territorio afgano, con Kabul entre las ciudades más afectadas, mientras las autoridades de ambos países presentan cifras contradictorias sobre víctimas y daños en una escalada que pone en alerta a la región

Pakistán anuncia una "guerra abierta"

Delcy Rodríguez pide a Trump el "cese de las sanciones y del bloqueo" contra Venezuela

Durante un acto en Caracas, la mandataria interina solicita al jefe de la Casa Blanca eliminar restricciones económicas y políticas, destacando los efectos negativos sobre la juventud local y apelando a la nueva etapa de colaboración entre ambos gobiernos

Delcy Rodríguez pide a Trump

Álex Ghita, ex novio de Adara Molinero, se suma a la aventura de 'Supervivientes'

El famoso preparador físico y ex participante de realities, elegido para integrarse al grupo que viajará a Honduras, promete aportar energía y motivación a sus compañeros en una edición que arranca el próximo jueves según Jorge Javier Vázquez

Álex Ghita, ex novio de