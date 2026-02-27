Marcelino García Toral: "Como juega el Barça, vamos a tener más de una ocasión"

El hecho de que el Villarreal haya logrado sumar 51 puntos en la presente temporada representa, en palabras de su entrenador Marcelino García Toral, un dato de gran relevancia para la confianza del equipo de cara a su próximo enfrentamiento contra el FC Barcelona. Esta cifra, todavía con 13 jornadas por disputarse, posiciona al conjunto dirigido por Marcelino en un escenario en el que, según su valoración, se reconoce el mérito del grupo y se mantiene la aspiración de buscar mejores resultados ante rivales situados por encima en la tabla. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, el entrenador enfatizó que la visita al estadio del FC Barcelona este fin de semana se presenta bajo circunstancias significativamente distintas a las de temporadas anteriores.

Europa Press recogió que, a pesar de que el equipo catalán ha ganado todos los partidos disputados en su estadio esta campaña —suman 12 victorias en igual número de encuentros en casa—, el Villarreal viaja con la intención de obtener un resultado positivo. Marcelino explicó que en los partidos disputados este curso ante equipos con mayor potencial, el Villarreal no ha contado con la dosis de fortuna deseada; hechos como penaltis señalados, expulsiones o situaciones poco claras influyeron en el rumbo de esos encuentros, según detalló el técnico a ese medio.

En relación con el planteamiento táctico y las expectativas para el encuentro, Marcelino subrayó que "como juega el Barça, vamos a tener más de una ocasión", considerando el estilo ofensivo y de alto ritmo del equipo barcelonista. El entrenador insistió, según publicó Europa Press, en la importancia de ser contundentes al momento de defender y aprovechar las oportunidades al atacar, con especial énfasis en la necesidad de ejecutar con precisión las acciones rápidas que puedan surgir durante el partido. Marcelino recordó, además, que en ocasiones anteriores en el Camp Nou el Villarreal dispuso de numerosas opciones ofensivas, incluso jugando en inferioridad numérica.

El técnico del Villarreal puntualizó que el Barça se caracteriza por un dominio del juego basado en el control del balón y en la velocidad de su circulación, sobre todo cuando actúa como local. Marcelino señaló que el partido representa una ocasión donde el Villarreal puede ganar mucho y arriesga poco, resaltando que la clave principal será el rendimiento del propio equipo, más allá de las posibles distracciones del rival.

Sobre las últimas conquistas del Villarreal en Barcelona, Marcelino reconoció la satisfacción que generaron esas victorias, pero aclaró que en esta oportunidad el contexto es diferente. Según indicó a Europa Press, el FC Barcelona impone condiciones específicas al jugar agrupado en espacios reducidos —en torno a 50 metros—, lo que limita el tiempo de decisión de los futbolistas pero genera la posibilidad de encontrar huecos a la espalda de la defensa, un escenario donde el equipo amarillo se presenta como fuerte alternativa ofensiva.

Marcelino fue consultado acerca de la cercanía del partido de Copa del Rey para el FC Barcelona y la eventual posibilidad de que los catalanes prioricen ese torneo. El entrenador declaró para Europa Press que, aunque existe la opción de que sus rivales reserven energías pensando en la Copa, el mayor beneficio para el Villarreal dependerá de su propio rendimiento. Agregó que los jugadores del Barça suelen afrontar rutinas intensas de encuentros cada pocos días y están acostumbrados a competir por la victoria en cada partido. "Ojalá se distraigan mucho, piensen solo en la Copa y que en la Liga tienen más oportunidades. Creo que no va a ser así, son futbolistas ganadores", manifestó Marcelino en declaraciones difundidas por la agencia.

El enfoque del entrenador del Villarreal se orienta, según lo consignó Europa Press, en mantener la posición actual en la tabla, con el objetivo de mirar hacia adelante y alcanzar a los equipos que se sitúan por encima. Insistió en que su mentalidad prioriza la progresión antes que la defensa del tercer lugar obtenido hasta ahora, dado que restan varios compromisos antes de concluir la competición.

Para completar su análisis sobre el actual FC Barcelona bajo la dirección técnica de Hansi Flick, Marcelino explicó —según publicó Europa Press— que el club catalán pasó de un estilo centrado únicamente en la posesión del balón a combinar ese control con una mayor intención ofensiva, incrementando las situaciones de finalización. El entrenador del Villarreal considera que este cambio obliga a su plantilla a adecuar estrategias defensivas y ofensivas, además de prestar especial atención a la velocidad y verticalidad que caracteriza al equipo azulgrana en este tramo de la temporada.