La VII Paladea La Oliva reunirá a más de 15.000 visitantes en Fuerventura

La presencia de figuras reconocidas del ámbito gastronómico, como el chef Víctor Suárez, con una estrella Michelin por su restaurante Haydée by Víctor Suárez, destaca entre las novedades de la VII edición de Paladea La Oliva. El evento, previsto del 6 al 10 de mayo en el municipio de La Oliva, Fuerteventura, proyecta atraer a más de 15.000 asistentes según informaron los organizadores durante la presentación oficial en Madrid, reportó el medio responsable de la cobertura.

Según detalló dicho medio, la nueva edición de Paladea La Oliva combinará cocina local, deportes al aire libre y actividades para toda la familia. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva, Gleiber Carreño, subrayó que la cita representa una fusión entre deporte y gastronomía en un enclave de origen volcánico, lo cual dinamiza la economía local, fortalece el sector hostelero y posiciona a La Oliva como un entorno donde confluyen tradición, innovación y naturaleza. Carreño realizó estas declaraciones durante el acto de presentación llevado a cabo en el restaurante “Gofio”, especializado en alta cocina canaria en Madrid.

Tal como consignó la fuente, Paladea La Oliva busca consolidar el apoyo institucional al producto local, la cocina del municipio y la promoción de la actividad física en plena naturaleza. La propuesta de este año integrará 23 restaurantes alojados en 21 casetas —algunas de ellas compartidas—, que abarcan desde la gastronomía tradicional majorera hasta opciones italianas, parrilla, cocina de autor y tendencias internacionales. Entre los establecimientos participantes se encuentran Oum, La Fábrica de las Croquetas, La Puipana, El Invernadero, El Horno, Olivo Corso y Il Gatto Rosso.

De acuerdo con la cobertura, el evento incorporará una agenda de 'showcookings' donde, además del chef tinerfeño Víctor Suárez, intervendrán Yareli Pérez, Alexis Morales, Borja Cabrera y Massimo Avarelli. Estos cocineros mostrarán técnicas propias, creatividad culinaria y el uso de ingredientes de cercanía. Asimismo, la programación incluye competiciones como el concurso al mejor postre elaborado con queso majorero, así como certámenes de mojo y tapa, y catas de cerveza, cava y vinos provenientes de bodegas como Arautava, Tindama y Piedras de San Pedro, presentando diferentes denominaciones y estilos.

El medio también informó que Paladea La Oliva mantendrá su apuesta por reforzar la relación entre deporte y entorno natural. La programación deportiva contemplará un trail de 10 kilómetros, una ruta de senderismo de igual distancia —ambas con salida en Vallebrón, recorrido por Caldereta y La Oliva y llegada a Villaverde—, y una prueba de mountain bike que abarcará 50 kilómetros con salida en Lajares, atravesando áreas volcánicas hasta la meta en Villaverde. En la competición de ciclismo participará Antonio Padrón, destacado en la escena regional, quien ha obtenido victorias en eventos como Fudenas, Fuertebike, Paladea y Ultrabike en 2023, así como los títulos de Campeón de Canarias de Short Track absoluto en 2024 y 2025, y un tercer puesto en el Campeonato de Canarias Gravel.

Según publicó el medio, el Ayuntamiento de La Oliva, a través de las concejalías de Deportes, liderada por Gleiber Carreño, y de Turismo y Medio Ambiente, bajo la dirección de David Fajardo, tiene a su cargo la organización del evento. Además de las actividades gastronómicas y deportivas, la programación ofrecerá talleres y actividades para el público infantil, así como actuaciones musicales en vivo.

Tal como indicaron los organizadores, la cita aspira a convertirse en un punto de encuentro tanto para la población local como para visitantes, al congregar diversas disciplinas culinarias y deportivas en un mismo escenario. La propuesta integrará restauración, paisaje volcánico y actividad física en una oferta que busca fortalecer la imagen de La Oliva como destino donde se unen productos autóctonos, innovación en cocina y deporte al aire libre, según lo consignado por el medio responsable de la información.