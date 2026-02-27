El 'Festival Internacional de cuento literario Aldecoa' celebrará del 10 al 14 de marzo su tercera edición

La participación de la escritora uruguaya Fernanda Trías y de las argentinas Clara Obligado y Valeria Correa Fiz, autoras reconocidas en el panorama internacional de la narrativa breve contemporánea, marca una de las principales novedades en la programación del Festival Internacional de cuento literario Aldecoa, que tendrá lugar del 10 al 14 de marzo. En esta ocasión, el evento incorpora actividades en Vitoria-Gasteiz y Laudio-Llodio y suma figuras representativas de Uruguay, Argentina e Iparralde, según informó la Diputación Foral de Álava.

El festival, en su tercera edición, refuerza así su vocación internacional y su presencia territorial, extendiéndose hacia más localidades del territorio alavés. De acuerdo con el comunicado de la Diputación, la programación incluye durante cinco días diversas actividades literarias, entre las que destacan conversaciones con autores, mesas redondas, lecturas, talleres en euskera y encuentros temáticos en los que se conectarán la literatura con otras expresiones artísticas como la música y el cine.

Según detalló la Diputación Foral, a la presencia de autoras de América Latina se suman escritores de amplia trayectoria como Manuel Rivas y Juan Garzia. Ambos se han consolidado como figuras centrales en el ámbito del relato breve y favorecen el intercambio entre distintas tradiciones narrativas. Junto a ellos, el certamen destaca la participación de nuevas voces del género, como Irene Reyes-Noguerol o Xan Idiart, quienes presentan una proyección creciente en el panorama literario actual. El programa también contempla la intervención de Uxue Alberdi, quien representa una de las voces más influyentes de la narrativa vasca contemporánea.

En el desarrollo de las actividades, el festival incluye la presentación del libro 'Un bucle de tiempo' de Fernando Garriga, ganador del Premio Aldecoa 2025, y contará con la presencia de Rubén Sánchez Bakaikoa, quien resultó seleccionado para la Beca Aldecoa 2025. Además, el certamen pone un particular énfasis en la hibridación de disciplinas artísticas: como parte de su oferta, se organizará una propuesta que une literatura y música mediante la colaboración entre Uxue Alberdi y Eñaut Elorrieta, y otra que enlaza literatura y cine en una sesión dirigida por José Ovejero.

Tal como publicó la Diputación Foral, esta edición amplía su alcance territorial al sumar actividades en Laudio-Llodio, con lo que consolida el objetivo de proyectar el festival más allá de Vitoria-Gasteiz y abarcar una mayor representación dentro de Álava. La dimensión internacional del certamen, con invitados de diferentes países y regiones, busca fomentar el diálogo entre diversas tradiciones del cuento breve y visibilizar a nuevos talentos y autores consagrados en el género.

El medio detalló que, entre los ejes de la programación, se incorporan talleres en euskera, mesas redondas abiertas al público general y encuentros que favorecen la reflexión acerca del estado actual de la narrativa breve y los cruces entre distintas disciplinas artísticas. Las cinco jornadas contemplan tanto espacios de intercambio con escritores y escritoras, como sesiones de lectura pública y actividades destinadas a establecer vínculos entre la literatura, la música y el cine.

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, afirmó a través de la nota oficial de la Diputación Foral que el Festival Internacional de Cuento Aldecoa “se ha consolidado como una cita imprescindible en nuestro territorio”, y subrayó que el aumento en la envergadura del evento dentro de sus tres primeras ediciones demuestra la vitalidad del relato breve como género en Álava.

El festival, según consignó la Diputación Foral de Álava, pretende además fortalecer el intercambio cultural a nivel regional e internacional, y refuerza su apuesta por la difusión y actualización del cuento literario mediante la presencia de referentes, colaboradores y nuevas generaciones de autores. Actividades de este tipo buscan situar la narrativa breve en el centro de la discusión literaria actual y generar nuevas oportunidades de encuentro entre creadores y público lector.