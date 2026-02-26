Agencias

Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra "infraestructura crítica" de Ucrania

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este jueves una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra "infraestructura crítica" y "edificios residenciales" en el país, en los que las fuerzas rusas habrían lanzado cerca de 40 misiles y más de 400 drones, en el marco de la invasión desatada hace más de cuatro años.

"Rusia lanzó este noche una nueva guerra contra infraestructuras críticas y edificios residenciales", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha afirmado que "se ha registrado destrucción en ocho provincias, con daños en muchas viviendas y edificios de apartamentos", además de "decenas" de heridos, "incluidos niños".

Así, ha manifestado que "también fueron atacadas las instalaciones de infraestructura de gas en la región de Poltava, así como las subestaciones eléctricas en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk". "Los equipos han estado trabajando en las provincias de Chernígov, Zaporiyia, Járkov, Kirovogrado, Vinítsia y Kiev, así como en la capital", ha detallado.

"La mayoría de los misiles lanzados fueron interceptados con éxito gracias al rápido envío por parte de nuestros socios de parte de los misiles de defensa aérea acordados en la reciente reunión de Ramstein", ha ensalzado Zelenski, quien ha reiterado que "hay que seguir trabajando con mayor intensidad".

"El frío aún no ha remitido del todo, y los misiles para la defensa aérea son necesarios a diario mientras Rusia continúa sus intentos de destruir nuestro sistema energético", ha recalcado el presidente de Ucrania, que ha expresado de nuevo su agradecimiento "a todos los que comprenden esto y ayudan" a Kiev.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que las tropas de Rusia han lanzado dos misiles antibuque 'Zircon', once misiles balísticos 'Iskander' y 24 misiles de crucero, además de 420 drones kamikaze, durante las últimas horas. Así, ha afirmado que todos los misiles, a excepción de varios 'Iskander', y 374 drones han sido derribados.

Sin embargo, ha confirmado "el impacto de cinco misiles balísticos y 46 drones kamikaze en 32 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones", sin pronunciarse sobre víctimas. "Se está aclarando la información sobre varios misiles enemigos", ha dicho, al tiempo que ha alertado a la población de que "el ataque sigue en marcha, con numerosos drones en el espacio aéreo".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado "un ataque masivo" contra Ucrania y ha defendido que se trata de "una respuesta a los ataques terroristas por parte del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia".

"Las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo usando armas de precisión y largo alcance, lanzadas desde tierra y aire, además de drones, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, instalaciones de infraestructura energética usadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y bases aéreas", ha dicho.

"Los objetivo del ataque han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha subrayado a través de un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre las afirmaciones desde Kiev sobre el derribo de misiles y drones kamikaze lanzados por parte de Moscú.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nothing lanzará el 5 de marzo los auriculares Headphone (a), con la mayor autonomía de batería en un producto de audio

El próximo martes, Nothing presentará su segundo modelo de auriculares over-ear, destacando una duración de batería superior a la de todos los dispositivos previos, en un evento en vivo desde Londres transmitido para audiencias internacionales, según anunció la compañía

Nothing lanzará el 5 de

Bruselas quiere que la compra y difusión ilegal de planos para imprimir armas de fuego 3D sea delito en toda la UE

Bruselas quiere que la compra

El Vaticano y el Congreso acuerdan que el Papa intervenga ante las Cortes el 8 de junio, dentro de su visita a España

Por primera vez en la historia de España, el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano pronunciará un discurso ante diputados y senadores durante una reunión solemne en el Palacio de las Cortes, según confirmaron fuentes parlamentarias

El Vaticano y el Congreso

Israel acepta el nombramiento del primer embajador de la región somalí de Somalilandia

Israel acepta el nombramiento del

Bolaños niega que el Gobierno impida el regreso del rey emérito y asegura que depende de él y de la Casa Real

Bolaños niega que el Gobierno