Varios. Carolina Marín, Fede Chingotto y Miguel Torres, entre las celebridades en presentación de nueva serie Galaxy S26

La jugadora de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2026, el jugador argentino de pádel Federico Chingotto y el exfutbolista Miguel Torres y otros amigos de la marca han asistido este miércoles a la presentación en la Real Fábrica de Tapices de Madrid de la nueva serie de los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra de Samsung.

Esta nueva generación de Samsung destaca por un sistema de cámara aún más avanzado y la integración con Galaxy AI, que lo convierte en el 'IA Phone' para hacer la vida más fácil al usuario gracias a las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial

Además, el Galaxy S26 Ultra incorpora una pantalla de privacidad que protege la información en pantalla frente a miradas indiscretas. El evento contó con la presencia, además, de rostros conocidos como Kira Miro, Isabel Jiménez, Rubén Cortada, Alejo Sauras, Mirela Balic, Xuso Jones y Sandra Barneda.

Tras la presentación, los asistentes pudieron probar las nuevas funcionalidades de la serie Galaxy S26 con Galaxy AI, una propuesta que va más allá de la inteligencia artificial merced a la incorporación de agentes de IA y a un renovado enfoque en la privacidad.

Con capacidades de Galaxy AI aún más avanzadas, esta nueva generación combina innovación, personalización y seguridad para ofrecer una experiencia más intuitiva, inteligente y protegida.

Además, durante el evento también se presentaron los nuevos auriculares Galaxy Buds4 Pro, que destacan por una mejora en la calidad de sonido y un ajuste más refinado que ofrecen al usuario una experiencia auditiva fluida y envolvente.

