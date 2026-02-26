Santano apunta a la prevención en las infraestructuras como algo "fundamental" ante el cambio climático

Durante la XXVII edición de los 'Premios ANCI a Tesis Doctorales', la presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Concha Santos, insistió en que los proyectos de obra pública plantean desafíos técnicos y riesgos asociados a su prolongada duración, por lo que recomendó considerar esta complejidad en todas las etapa del proceso, desde la elaboración de presupuestos hasta la fase de licitación y la flexibilidad contractual que permita ajustar la ejecución a las necesidades de cada momento. Santos puntualizó que dicha gestión no implica necesariamente un aumento en los costos, sino que busca asegurar una ejecución solvente de las obras, permitir una rentabilidad razonable en la actividad constructora y garantizar el reconocimiento del trabajo de los empleados y la capacidad de las empresas para atraer y conservar talento.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, durante la ceremonia de entrega José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, remarcó la importancia de que la prevención sea una clave central en la resiliencia de las infraestructuras ante el impacto de los efectos del cambio climático. Santano afirmó que es esencial anticiparse a los desafíos ambientales por medio de acciones coordinadas en todos los modos de transporte, de modo que se logre la transformación del actual modelo de infraestructuras en uno capaz de garantizar la resiliencia de las mismas.

Santano explicó, según Europa Press, que la prevención implica tanto un nivel adecuado de mantenimiento y trabajos de conservación que permitan anticipar posibles incidencias en los servicios, como la preparación para ofrecer respuestas rápidas ante los daños que los eventos climáticos extremos puedan provocar en las infraestructuras. Esta doble perspectiva está orientada a mitigar las consecuencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, que cada vez tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento de las obras públicas.

Según añadió el medio Europa Press, en el evento se destacó la necesidad de impulsar la innovación y la integración del conocimiento técnico en los proyectos de infraestructuras. Santos, representante de ANCI, aseguró que la combinación entre la experiencia tradicional y la aplicación de soluciones innovadoras facilita el abordaje de los problemas complejos que enfrenta el sector, al mismo tiempo que puede fomentar la productividad de las empresas constructoras. Resaltó que el reconocimiento de esta realidad debe reflejarse tanto en los criterios de adjudicación de los proyectos como en la capacidad de las compañías para adaptar sus compromisos contractuales a circunstancias cambiantes.

Por su parte, el galardón principal de la edición fue entregado a Nerea Fátima Portillo, doctora ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, quien presentó la tesis titulada 'Implementación de metodologías de inteligencia artificial en estudios de adaptación al cambio climático en ingeniería portuaria y costera'. De acuerdo con Europa Press, este trabajo ilustra la relevancia de la aplicación de nuevas tecnologías en la adaptación de las infraestructuras portuarias a condiciones meteorológicas cambiantes y en la previsión de riesgos asociados al ámbito costero.

El Accésit del certamen recayó, según publicó Europa Press, en David Lucio, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, quien expuso una tesis relacionada con el análisis de los impactos y riesgos climáticos sobre las estructuras costeras y portuarias. Su trabajo establece un marco metodológico para valorar la exposición y resiliencia de este tipo de infraestructuras frente a la intensificación de fenómenos climáticos, aportando herramientas técnicas para identificar vulnerabilidades y planificar medidas de adaptación eficaces.

Por último, en el acto se subrayó el interés institucional en fomentar la rentabilidad razonable en la actividad constructora, condición considerada esencial para reconocer el esfuerzo de los trabajadores y mantener una plantilla cualificada capaz de afrontar los retos que impone el cambio climático. Europa Press consignó que los representantes del sector coincidieron en la importancia de articular políticas públicas y prácticas empresariales orientadas a la prevención, la innovación y el mantenimiento como ejes para fortalecer la resiliencia del sector ante futuras adversidades ambientales.