Paraguay emite bonos globales por 848 millones de euros en guaraníes y vencimiento a 12 años

El sector económico de Paraguay alcanzó un nuevo récord al elevar la proporción de deuda en guaraníes al 22% del total, una cifra que hasta agosto de 2023 se situaba en el 8,3%. Según informó el ministerio de Economía y Finanzas, este avance en la participación de la moneda nacional marca un hito en la estrategia de desdolarización impulsada por el gobierno, con respaldo del ministro Carlos Fernández Valdovinos. El anuncio se enmarca en la reciente emisión de bonos globales en moneda local por 6,506 billones de guaraníes, equivalentes a 848 millones de euros, con un vencimiento a 12 años y una tasa del 8,5%.

De acuerdo con el comunicado oficial del ministerio, la colocación de estos bonos atrajo la atención de 64 inversionistas internacionales, quienes generaron una demanda que superó en 1,5 veces el monto finalmente colocado. Este nivel de interés se ha convertido en un indicio de la confianza que despierta Paraguay entre los mercados financieros internacionales, consignó el medio oficial.

Carlos Fernández Valdovinos manifestó que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), podrá cubrirse íntegramente con financiamiento en moneda local. De acuerdo con lo publicado por el ministerio, el funcionario subrayó la importancia de este logro para fortalecer la economía frente a variaciones en los mercados de divisas y contribuir a un manejo más sostenible de las obligaciones del Estado.

En paralelo a la operación con guaraníes, Paraguay realizó también una reapertura del bono soberano emitido en dólares estadounidenses. El monto de este tramo adicional fue de 300 millones de dólares, equivalentes a 254 millones de euros, con fecha de vencimiento en 2055. Tal como reportó el ministerio de Economía y Finanzas, este segmento en moneda extranjera concitó una demanda excepcional que se multiplicó por 6,3 respecto del monto ofrecido, alcanzando los 1.890 millones de dólares (1.604 millones de euros), con la participación de 65 inversionistas.

Fernández Valdovinos destacó que el elevado interés de los mercados permitió no solamente extender el plazo de los instrumentos, sino también acceder a tasas competitivas, que resultaron inferiores a las observadas en el mercado local durante la pasada colocación de noviembre de 2025. Según publicó el ministerio, esta condición optimizó el costo de financiamiento para el país y confirmó la solidez de la gestión económica, al tiempo que otorga una mayor flexibilidad para las futuras emisiones.

La emisión de bonos en guaraníes y dólares forma parte de una estrategia que busca diversificar las fuentes de financiamiento y robustecer la economía frente a las fluctuaciones internacionales. Según consignó el ministerio, el notable aumento en la participación de la deuda en moneda nacional ofrece una mayor protección frente a movimientos externos y promueve una gestión fiscal más eficiente.

Desde el gobierno, la operación se interpreta como un avance fundamental hacia la desdolarización de la deuda pública, una política orientada a reducir la exposición a los vaivenes del dólar y a fortalecer la solvencia interna. El ministerio subrayó que estas acciones contribuyen a asegurar la estabilidad macroeconómica y a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento externo e interno.

La demanda registrada por los bonos, tanto en guaraníes como en dólares, proporciona a Paraguay la oportunidad de ampliar su base de inversionistas internacionales y consolidar su presencia en los mercados globales. El ministerio enfatizó que la multiplicidad de ofertas sugiere un creciente interés por el desarrollo económico del país y sus perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo.

La estrategia financiera desplegada, que incluye la extensión de vencimientos y la obtención de tasas favorables, refuerza la capacidad de Paraguay para enfrentar compromisos futuros sin incurrir en un sobreendeudamiento oneroso. Según reportó el ministerio de Economía y Finanzas, la operación representa un paso relevante que podría incidir positivamente en los indicadores macroeconómicos y en la confianza de los inversionistas para próximas emisiones.

Tanto la emisión en moneda local como la reapertura en dólares fueron diseñadas para alinearse con los objetivos de sostenibilidad fiscal y reducción del riesgo cambiario, mantenidos por la actual administración. El ministerio puntualizó que el resultado de ambas operaciones evidencia la fortaleza de las políticas puestas en marcha y la buena recepción que estas han tenido entre los actores clave del sistema financiero mundial.