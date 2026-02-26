Para diario o una ocasión especial: conquista con un plato de pasta alto en proteína con el mismo sabor de siempre

Según señaló el medio de origen, una porción de la nueva pasta desarrollada por Gallo contiene 17 gramos de proteína vegetal, lo que equivale aproximadamente al 35% de las necesidades diarias de proteína para un adulto con un peso de 60 kilogramos. Esta cifra representa un 40% más de proteína en comparación con la pasta tradicional, lo que convierte a este producto en una alternativa para quienes buscan incrementar el aporte proteico en su dieta sin modificar la experiencia culinaria. La pasta mantiene la textura y el sabor característicos de la marca, sin incorporar aditivos ni conservantes y emplea ingredientes naturales de origen local.

El medio que difundió la información detalla que esta nueva gama se ha diseñado con la finalidad de ofrecer una opción nutritiva compatible con las preferencias de toda la familia, permitiendo su integración en diferentes tipos de menús cotidianos. El desarrollo responde a la creciente demanda de alimentos con mayor contenido de proteína vegetal, aspecto que ha sido destacado tanto por especialistas como por el propio equipo de Gallo.

La presentación oficial de la gama se realizó en el evento "Taller Gallo +Proteína", en el que los asistentes experimentaron diversas formas de elaboración de platos equilibrados utilizando la nueva pasta. De acuerdo con la publicación, en la jornada se propusieron tres recetas versátiles pensadas tanto para el consumo diario como para ocasiones específicas: pasta express acompañada de crema de guisantes, espinacas, albahaca y pistachos; ensalada de pasta César con garbanzos crujientes; y pasta con salsa huancaína de calabaza, polvo de aceituna negra y nueces.

Los responsables del desarrollo remarcaron la importancia de ofrecer productos que respondan a distintas necesidades nutricionales, considerando el papel de la proteína en el fortalecimiento del sistema inmunitario, el crecimiento infantil, la preservación de masa muscular en la adultez y su función durante el embarazo o la lactancia. Según explicó la nutricionista Marta Verona, citada por el medio, la pasta "es la solución perfecta porque combina ambas cosas: aporta una cantidad significativa de proteína vegetal y, al mismo tiempo, funciona gastronómicamente igual que la pasta tradicional".

La gama se comercializa en dos formatos pensados para adaptarse a múltiples preparaciones: por un lado, el formato pluma, recomendado para platos calientes, y por el otro, el formato hélices, especialmente útil para ensaladas y recetas a temperatura ambiente. Esto permite que la incorporación del producto en diversas preparaciones resulte sencilla, tanto para quienes buscan ahorrar tiempo como para quienes desean experimentar con opciones más creativas en la cocina.

El medio original también señala que la tendencia actual de incrementar la ingesta proteica en la dieta cotidiana motiva a muchas familias a buscar alternativas que no requieran modificar costumbres culinarias. En esa línea, Cristina Sánchez Rams, representante del proyecto, declaró al citado medio que la nueva pasta "permite mejorar el aporte nutricional de los platos cotidianos sin cambiar hábitos ni renunciar al disfrute". Según las fuentes recogidas por el medio, la aceptación de la versión alta en proteína entre los consumidores se atribuye a su capacidad de mantener una calidad sensorial similar a la pasta clásica, lo que evita rechazos motivados por el cambio en el perfil organoléptico.

La fortaleza de este lanzamiento, según detalla la cobertura, radica en la capacidad de la pasta de adaptarse a distintas etapas de la vida familiar. Además de dirigirse a quienes desean mejorar la composición nutricional de sus menús, la propuesta cubre las demandas de sectores que buscan productos libres de aditivos y elaborados con ingredientes cercanos y transparentes en su origen.

El medio destaca que la posibilidad de incrementar el consumo de proteína vegetal sin sacrificar sabor o textura responde a una preocupación extendida entre los hogares actuales, quienes manifiestan dificultades para aumentar su ingesta proteica de forma práctica. El planteamiento de la marca consiste en brindar soluciones sencillas dentro del repertorio habitual de recetas domésticas, lo cual, según los testimonios recogidos, favorece la integración de dietas más equilibradas y variadas sin comprometer la satisfacción gastronómica.

La cobertura periodística insiste en que la gama Gallo +Proteína mantiene la esencia de los productos tradicionales de la marca, conservando elementos valorados por el consumidor habitual y presentando a su vez una alternativa para quienes priorizan la calidad nutritiva sin modificar el ritual cotidiano de la alimentación. La posibilidad de utilizar la nueva pasta tanto en reuniones familiares como en comidas en solitario refuerza su perfil versátil dentro del contexto culinario español, según relató el medio.