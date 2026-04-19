Agencias

Exteriores israelí carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a su anuncio de que España planteará este martes en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", afirmó Saar en un mensaje en español en su cuenta de la red social X.EFE

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