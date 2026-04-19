Feijóo cree que Moreno "merece" repetir mayoría absoluta para asentar el "cambio" que "ha sentado bien a Andalucía"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este domingo a su partido a trabajar por revalidar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta con la que el PP-A de Juanma Moreno venció en los anteriores comicios de 2022, desde la premisa de que el actual presidente de la Junta "merece" lograr esa nueva victoria para "consolidar el cambio" promovido por su gobierno que "le ha sentado bien a Andalucía".

Así lo ha señalado el líder nacional del PP durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP-A celebrada en Córdoba, en la que Feijóo ha tomado la palabra después del propio Juanma Moreno, quien ha apelado en su discurso a la necesidad, a su juicio, de renovar una mayoría suficiente que garantice "estabilidad" para Andalucía.

En línea con lo señalado por Moreno en su intervención, Feijóo ha señalado que las mayorías absolutas son "muy difíciles" de conseguir, pero ha defendido que el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta la merece, porque es "el primer servidor público" y "el mejor jugador de Andalucía", y practica "buena política" que se refleja en resultados.

Así, el líder del PP ha subrayado que "se ha progresado en Andalucía" con el Gobierno de Juanma Moreno "más que en el resto de España", y ha apuntado que "en la mayoría de los indicadores, Andalucía está a la cabeza del progreso de España" porque "hay un gran partido al servicio" de esta comunidad.

"Aquí se ha progresado porque hay un gran equipo" y "un gran presidente", ha proclamado Feijóo, quien en ese punto ha dicho que puede dar testimonio de que, "desde hace cuatro años, cuando hablas de Andalucía" fuera, "hablas de Juanma Moreno".

Además, ha sostenido que "está claro que el cambio le ha sentado bien a Andalucía", donde "ahora ya nadie se resigna" ni "se conforma", y "ahora se está mirando al futuro con ganas, con ambición y, sobre todo, con determinación para liderar".

El presidente del PP también ha atribuido al Gobierno de Moreno el "milagro político de que en tan solo siete años se le haya dado la vuelta a 40 años de política anterior" del PSOE-A en la Junta, y de que "en tan solo dos legislaturas se ha cambiado la orientación de todas las legislaturas anteriores" de la autonomía andaluza.

Dicho esto, Feijóo ha advertido de que "el cambio le ha sentado bien a Andalucía, pero no ha terminado", sino que "hay que consolidarlo" y "darle fuerza", y el PP no puede "dar por ganado ningún partido", y es "un partido honesto y humilde" que "sabe que los votos de los ciudadanos no se regalan, se prestan", ha abundado.

Por ello, el líder del PP ha apelado a los andaluces que votaron a su partido a que les "vuelvan a prestar" sus votos a los 'populares' "para seguir trabajando por ellos", desde la premisa de que "Andalucía es una tierra que ha tenido una velocidad de crucero que no se puede parar", según ha sentenciado Alberto Núñez Feijóo.