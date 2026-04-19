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LaLiga y CESEDEN analizan este lunes el papel del fútbol en el seminario 'Geopolítica & Deporte'

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El departamento educativo LaLiga Business School y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organizan este lunes en Madrid el seminario 'Geopolítica & Deporte', un encuentro reunirá a expertos de diferentes ámbitos para analizar el papel del deporte en el contexto geopolítico actual, así como su impacto en la diplomacia internacional, la cooperación multilateral y la construcción de marca país.

Esta jornada, en la que participará el presidente de LaLiga, Javier Tebasm se enmarca en el acuerdo de colaboración entre LaLiga, a través de LaLiga Business School, y CESEDEN, a través del IEEE, con el objetivo de fomentar el análisis y la generación de conocimiento en torno al deporte como herramienta estratégica en el ámbito internacional.

El seminario comenzará a las 9.00-9.30 horas con la apertura institucional, que correrá a cargo del teniente general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, director del CESEDEN, y de Javier Tebas. Posteriormente, se desarrollará la conferencia inaugural 'La situación geopolítica actual', que ofrecerá el general de brigada Víctor Mario Bados Nieto, director del IEEE.

Ya a las 10.20 horas, tendrá lugar la primera mesa redonda bajo el título 'Deporte y geopolítica', moderada por el periodista Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), y en la que participarán Javier Tebas; el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch; el capitán de fragata y Analista Principal del IEEE, Federico Aznar Fernández-Montesinos; y el diplomático, Jefe de Discurso y Prospectiva de la Casa de S.M. el Rey, Ignacio Cartagena Núñez.

Tras un periodo de atención a medios, comenzará la segunda mesa del día, 'Mundial 2030: cooperación internacional, diplomacia multilateral y marca-país', con el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, como moderador y el director general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Manuel Lalinde; el diplomático Ángel Losada Fernández; el coronel del Ejército de Tierra y analista principal del IEEE, Ignacio Fuente Cobo; y el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, José Antonio Montero Botanch. Finalmente, el director de LaLiga Business School, José Moya Gómez, y Federico Aznar Fernández-Montesinos ofrecerán las conclusiones finales.

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