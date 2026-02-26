Paola Olmedo asegura que ha aclarado sus asuntos con José María Almoguera antes de irse a 'Supervivientes'

Paola Olmedo manifestó que sus diferencias con José María Almoguera se encuentran prácticamente solventadas tras el último intercambio que mantuvieron en un programa de televisión. Antes de su salida hacia Honduras para incorporarse al reality 'Supervivientes 2026', la manicurista expresó a Europa Press que deja atrás los desacuerdos con el hijo de Carmen Borrego, subrayando que la situación anterior se ha aclarado casi por completo. Según relató el propio medio, Olmedo afirmó que afronta su próximo viaje "con todos los deberes hechos" respecto a Almoguera.

El paso final hacia la resolución de estos desencuentros se produjo tras un cara a cara televisado entre Olmedo y Almoguera en el programa ‘¡De Viernes!’, donde ambos expusieron públicamente los factores que habían impedido la formalización definitiva de su divorcio, el cual permanece sin firmar desde hace dos años. De acuerdo con Europa Press, durante ese espacio, Almoguera sostuvo que una cuestión económica había frenado el avance del proceso, alegando que la intención de alcanzar un acuerdo dependía del reintegro de una cantidad pendiente. Almoguera explicó: “Cuando se emite una factura de una exclusiva tiene dos retiradas de impuestos: IVA y IRPF. Le di el 50% de todo, sin impuestos. Me he hecho cargo del 50% del 100% de la exclusiva. Solicito que se me pague”.

El motivo de discrepancia no solo involucraba la cuestión monetaria derivada de la exclusiva, sino también la devolución de un vehículo. “¿Cómo me devolviste el coche? Tiene un golpe por detrás, un faro roto y no ha pasado la revisión”, añadió Almoguera en ese momento, de acuerdo con lo expuesto por Europa Press. Por su parte, Olmedo admitió dificultades económicas para afrontar el pago, pero prometió regularizar esa deuda.

En medio de ese diálogo tenso, Olmedo aseguró que no se le exigió un plazo concreto para cumplir con el pago ni tampoco una fecha límite para abonar la totalidad del monto, como subrayó Almoguera, quien insistió en que lo prioritario era formalizar el convenio regulador para asegurar la protección de su hijo. Almoguera también manifestó desconcierto por el comportamiento de su exesposa, confesando: "Creía que conocía a la persona con la que me casé pero de un tiempo a esta parte has cambiado tanto que no te reconozco", citó Europa Press.

Tras este enfrentamiento ante las cámaras, Olmedo reiteró su compromiso de saldar la deuda y avanzaron hacia un acuerdo que permite el cierre definitivo de su etapa en común. La manicurista, mencionada como uno de los principales fichajes de ‘Supervivientes 2026’, valoró positivamente el resultado de este proceso antes de abandonar España, sosteniendo ante Europa Press que sus temas pendientes con Almoguera ya están “bastante aclarados”.

Según Europa Press, Olmedo también respondió a los comentarios de Carmen Borrego, madre de Almoguera, quien cuestionó la decisión de la manicurista de sumarse a un reality televisivo tras haber asegurado que no deseaba exponerse públicamente. Borrego precisó que, en caso de conflicto, apoyaría a su hijo frente a cualquier disputa con la concursante de ‘Supervivientes 2026’. Olmedo, ante estos comentarios, le envió “un besito de verdad”.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, este proceso público de negociaciones, reproches y cierre de acuerdos ha estado marcado tanto por elementos personales ligados al divorcio como por factores mediáticos, dada la exposición de ambos en programas de televisión y la repercusión que han recibido sus declaraciones. La disputa sobre la división económica relacionada con la exclusiva y la situación del vehículo se mantuvo como el principal obstáculo para proceder con la firma del convenio y el divorcio.

La resolución alcanzada permite a Olmedo viajar a Honduras para iniciar su participación en 'Supervivientes 2026', dejando claros los términos económicos con su expareja y despejando cuestiones sobre la seguridad y protección de su hijo menor. Según la información publicada por Europa Press, la manicurista sostuvo una postura conciliadora y ha declarado estar lista para afrontar su nueva etapa televisiva tras haber resuelto, según ella, la mayoría de los asuntos pendientes con Almoguera. La atención pública sobre el proceso y las declaraciones cruzadas entre ambas familias han quedado en evidencia en el contexto mediático que ha rodeado esta separación.