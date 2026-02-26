Luis Enrique: "El Barça se convierte en un clásico, y Guardiola con el Real Madrid"

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, señaló que disputar un enfrentamiento de Champions League ante el FC Barcelona adquiere para él una carga emocional por su historia vinculada al club catalán. Además, consideró que el duelo entre PSG y Barça se ha transformado en una especie de clásico futbolístico, mientras que equiparó esta expectativa al cruce recurrente entre el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, y el Real Madrid. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el técnico reconoció que cualquiera de los potenciales adversarios en el próximo sorteo representará desafíos considerables para su equipo.

Según recogió Europa Press, Luis Enrique explicó que el resultado obtenido fuera de casa ante el Mónaco, en el empate 2-2 en el 'playoff', demuestra el nivel de dificultad de los compromisos en esta etapa del torneo. El entrenador español remarcó que el PSG se midió con un rival dotado de calidad individual y colectiva, y afirmó: "Un muy buen resultado en la ida significa que en casa es muy fácil que se complique el partido. En la primera parte hemos estado imprecisos". En este contexto, el entrenador subrayó los riesgos inherentes a la competición europea y destacó la necesidad de mantener la concentración en ambos partidos.

A propósito del análisis del encuentro, el PSG remontó tras el descanso y logró ventaja, situación que se vio favorecida por la expulsión de un jugador del Mónaco. Luis Enrique afirmó que, pese a merecer el pase, el equipo sufrió durante varios tramos del partido. "Es difícil que nosotros encontremos un equipo aquí que iguale nuestro rendimiento y en la segunda parte hemos descansado un poco, hemos empezado mejor, hemos hecho el gol, han expulsado a un jugador y creo que hemos merecido pasar pero hemos sufrido mucho", declaró según reportó Europa Press.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentarse al FC Barcelona en octavos de final, Luis Enrique consideró que tanto el conjunto catalán como el Chelsea se trata de rivales de alto nivel. "Será el Camp Nou o será el Chelsea, ninguno de los dos es fácil. Como no se trata de lo que yo prefiera, me adaptaré a lo que sea. Los dos son dos equipos increíbles", afirmó el técnico, de acuerdo con Europa Press.

Para Luis Enrique, el Barcelona representa un vínculo personal especial debido a su pasado como director técnico y jugador de ese equipo. Recordó la conquista de la Champions League en 2015 con el club azulgrana y matizó el significado emocional que tendría volver al Camp Nou, escenario que describió como parte de una ciudad única. Explicó: "El Barça, a nivel emocional para mí, es muy especial. Ya se convierte en un clásico, sé que Pep con el City se enfrenta al Real Madrid, pues a mí me tocó enfrentarme con el Paris Saint-Germain al Barça. Siempre es bonito si volvemos a casa porque Barcelona es una ciudad única. El Barça es un club muy especial".

Europa Press detalló que para Luis Enrique, la Champions League presenta siempre rivales complejos y la imprevisibilidad del sorteo obliga a su equipo a mantenerse preparado para cualquier escenario. El entrenador expresó su disposición a adaptarse a lo que depare el sorteo y recalcó que ninguno de los clubes que pueden salirle al paso al PSG en la siguiente ronda resulta accesible. Consideró que el nivel de exigencia en esta instancia convierte cada partido en una prueba de máxima competencia, donde detalles mínimos pueden inclinar la balanza.

Al comparar la posible eliminatoria entre PSG y Barcelona con la rivalidad entre Manchester City y Real Madrid, Luis Enrique subrayó la magnitud que cobran estos emparejamientos no solo en lo deportivo, sino también en el plano sentimental y mediático, subrayando la trascendencia de los vínculos personales e institucionales que perviven en la máxima competición continental.

Finalmente, el medio Europa Press señaló que la actuación del PSG en el encuentro reciente y la visión de Luis Enrique de cara al sorteo reflejan la mentalidad con la que afrontan los retos inmediatos, pendientes de la posible reedición de estos duelos de alto voltaje en la Champions.