La Bundesliga de baloncesto afirma que "hay muchas cosas sin aclarar" sobre el proyecto de la NBA en Europa

El director general de la Bundesliga de baloncesto, Stefan Holz, defendió este jueves que, cuando queda "un año y medio" para el lanzamiento de la competición continental con el apoyo de la NBA, "hay muchas cosas que aún no están claras" y "muchas preguntas" que la competición estadounidense "debe responder".

Holz sostuvo que también tienen que "trabajar con las demás ligas europeas para desarrollar una posición común, formular preguntas y adoptar una postura". "La NBA y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) deben hacer más en este sentido. Por el momento, todavía hay más preguntas que respuestas", reiteró.

La NBA tiene previsto poner en marcha una competición europea en octubre de 2027. Se espera que a finales de marzo se aclaren los detalles sobre los participantes, el formato y los aspectos financieros. Europa ya cuenta con la Euroliga, pero la NBA quiere participar ahora con este nuevo proyecto en el que los clubes serán una especie de franquicias.

