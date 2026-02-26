El secretario general iberoamericano urge a actuar para proteger la lengua española en la IA

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha apelado a actuar "unidos" y "rápido" para proteger la lengua española y portuguesa en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA) y no quedarse "atrás del tren" de esta herramienta.

Lo ha dicho en Madrid durante el Foro Digital 'Horizonte Iberoamérica Digital', que precede este año a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. En la presentación, Allamand ha afirmado que "la IA está alimentada el 90% en inglés, según Gemini".

En este sentido, el secretario general iberoamericano ha dicho que la región tiene que preocuparse por el "gran activo que es el español", porque sino los modelos de lenguaje van a pensar en inglés, "y es el problema fundamental". No se ha olvidado de las lenguas cooficiales de la Secretaría Iberoamericana como el portugués y sus variedades y las lenguas cooficiales de los 22 países.

En este marco, tanto Allamand como Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), han coincidido en la necesidad de unir esfuerzos de los 22 países de la región iberoamericana: 19 en Latinoamérica y España, Portugal y Andorra en Europa.

"O Iberoamérica actúa unida y rápido o se va a quedar atrás del tren de la Inteligencia Artificial", ha afirmado Allamand, quien ha recordado la necesidad de "cohesión" territorial y buscar la "soberanía digital, cultural y lingüística" frente al "duopolio tecnológico de EEUU y China".

En este sentido, Gago ha recordado el proyecto ALIA, una IA que está siendo entrenada ya al 20% con documentos en castellano y lenguas cooficiales del estado español, frente al "5 por ciento" de la lengua española que supone el entrenamiento en las inteligencias artificiales norteamericanas y chinas. De esta manera, ha defendido la necesidad de contar con modelos de lenguaje "con las morfologías y maneras de hablar de nuestra región iberoamericana, con nuestros matices y nuestra manera de vivir".

Así, ha hecho un llamamiento para colaborar y hacer una IA que sirva a los intereses iberoamericanos. Desde España, ha recordado, se está promoviendo el código abierto y la "computación cuántica", que es una de las nuevas metas a las que se mira.

Gago ha insistido en la necesidad de pasar a la acción y las "cosas tangibles", no quedarse solo en el debate. En este sentido, el Director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la SEGIB Alejandro Kawabata, ha confirmado que mañana habrá una reunión de trabajo con los 22 países de la SEGIB para poner en común el análisis del informe presentado y plantear la nueva hoja de ruta de cara a la cumbre de octubre en Madrid.

DIFICULTAD Y NECESIDAD DE REGULAR

El secretario general iberoamericano ha coincidido con el titular de AESIA en la necesidad de regular la tecnología poniendo el foco en las personas y también en derechos 'offline', como "el derecho a la desconexión", que han surgido tras la firma de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED) en la pasada Cumbre Iberoamericana de 2023 en República Dominicana. También han insistido en la necesidad de cohesión y de reducir las brechas digitales.

Para Allamand, la regulación es mucho más difícil porque, si hasta ahora era "relativamente abordable", en estos momentos "abarca todo". Hoy, según el secretario general iberoamericano, "la velocidad del desarrollo tecnologico es demasiado rápida". Además, ha afirmado que la fragmentacion de los parlamentos iberoamercanos también dificulta la regulación.

Sin embargo, Gago ha recordado que la regulación y la innovación tecnológica pueden ir de la mano y ha afirmado que España está orgullosa de la regulación con la Unión Europea --el Reglamento europeo de IA de la UE-- y de estar sentando las bases de un marco regulatorio. "Somos el único país del mundo, si no me equivoco, que ha creado una agencia de supervisión de la IA", ha afirmado el director de AESIA.

En relación, se ha referido también al Sandbox regulatorio de doce empresas que ha llevado a cabo el Gobierno y en el que "desde el Ministerio (de Transformación Digital y Función Pública)se ha enseñado a las empresas" a cómo construir su sistema de IA en el marco de la regulación. Dicha guía está disponible en la página web de AESIA, como ha recordado el titular de la agencia.

En esta línea, Gago ha afirmado que el objetivo es fomentar la cooperación mediante un liderazgo compartido "para hacer palanca en nuestra región" y buscar la "soberanía digital, lingüística y cultural". También ha recordado el compromiso del Gobierno de España "con la protección de los menores y en materia de ciberseguridad digital".