El modelo 100% social de AUARA cumple 10 años: 268 proyecctos en 28 países para acceder al agua potable

AUARA, la empresa social integrada en la Corporación Hijos de Rivera, celebra su 10º aniversario, en los que ha impulsado 268 proyectos en 28 países de África, Asia y Latinoamérica, permitiendo que más de 168.000 personas mejoren sus condiciones de vida gracias al acceso a agua limpia.

Como recuerda en un comunicado, desde su creación en 2016, AUARA destina el 100% de los recursos generados a financiar proyectos de acceso a agua potable, saneamiento y agricultura en comunidades vulnerables.

De este modo, a través de la venta de agua mineral y zumos, mejora la vida de personas que no tienen acceso a agua limpia en zonas especialmente desfavorecidas.

Además, con motivo de este aniversario, AUARA presenta una nueva identidad visual bajo el concepto 'Lo hemos hecho a/con propósito', una evolución que busca explicar con su modelo empresarial y hacer visible el impacto real detrás de cada botella.

De este modo, las nuevas etiquetas incorporan imágenes reales de personas y comunidades que hoy tienen acceso a agua potable gracias a los proyectos impulsados por AUARA en países como Benín y Chad, así como un código QR que permite al consumidor conocer las infraestructuras activas, los socios locales y el impacto generado, reforzando la transparencia y la trazabilidad del modelo.

"Beber agua o zumo no es solo una elección de consumo, sino una oportunidad para transformar vidas en las comunidades más vulnerables. No vendemos agua con causa, somos una empresa creada con propósito desde el inicio", afirma el CEO y cofundador de AUARA, Antonio Espinosa de los Monteros.

45 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN 2025

El pasado 2025, la compañía puso en marcha más de 45 nuevas infraestructuras, permitiendo que más de 23.000 personas accedieran a agua limpia. Entre los hitos del año, destacan también nuevos proyectos en Senegal y Kenia, así como la continuidad del trabajo desarrollado durante estos diez años en países como India y Camboya.

Estos proyectos contribuyen a reducir enfermedades vinculadas al agua contaminada, mejorar la higiene y el saneamiento, aumentar la escolarización infantil y reforzar el empoderamiento de mujeres y niñas. El trabajo se desarrolla junto a 25 socios locales que garantizan la sostenibilidad de cada infraestructura y la formación de las comunidades beneficiarias.

Desde su incorporación a Corporación Hijos de Rivera en 2022, AUARA ha reforzado su presencia en el mercado nacional, superando los 35.000 puntos de venta en el último año. La ampliación de su portfolio, que incluye agua mineral y zumos funcionales, busca ampliar momentos de consumo para generar más impacto en el día a día.

De cara a 2026, la compañía avanza que continuará desarrollando proyectos enfocados en los colectivos más vulnerables, reforzará la notoriedad de su modelo empresarial, acercará su propósito a más consumidores y avanzará en la ampliación de formatos y categorías que permitan escalar su alcance, manteniendo el compromiso social como eje principal de su actividad.