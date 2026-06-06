Protección Civil recomienda el teletrabajo y activará la alerta de Procicat durante la visita a Barcelona

La Generalitat recomienda el teletrabajo durante la visita del Papa León XIV para las personas que trabajen o residan en la provincia de Barcelona, y activará la alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) en previsión de las incidencias que puedan causar en la movilidad, informa en un comunicado este sábado.

En el marco del Procicat, el Govern ha emitido una recomendación para que, ante posibles afectaciones a la movilidad de la ciudadanía durante estos dos días, las empresas, actividades y trabajadores que tengan el centro de trabajo, residen o trabajan en la provincia de Barcelona, planifiquen las medidas organizativas necesarias y, en su caso, la utilización del teletrabajo si disponen de condiciones técnicas para ello.

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Esta recomendación afecta a los trabajadores que residan en las comarcas de la provincia de Barcelona y deban desplazarse a un centro de trabajo fuera de estas comarcas; los que residan fuera de la provincia de Barcelona pero deban desplazarse a un centro de trabajo en la provincia de Barcelona y también a quienes residiendo en la provincia de Barcelona tengan el centro de trabajo en la misma provincia.

Protecció Civil habilitará su dispositivo en el centro de Coordinación de Emergencias de Catalunya CECAT que estará en contacto con los centros de coordinación policial CECOR, el centro de coordinación que coordina el Ayuntamiento de Barcelona y el de la Montaña de Montserrat; en este dispositivo estarán presentes operadores de transporte, telecomunicaciones y cuerpos de emergencias y seguridad.

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Protecció Civil también hace recomendaciones a la ciudadanía que quiera asistir a los actos de la visita papal: informarse por fuentes oficiales de horarios, ubicaciones y accesos de los actos, y recuerda que existen actos a los que sólo se puede asistir previa acreditación, por lo que aconseja acceder a los actos o lugares habilitados para el público a pie o en transporte público y con suficiente antelación.

Es importante llevar ropa y calzado cómodos, especialmente teniendo en cuenta que el calzado proteja bien los pies y, vistas las previsiones de calor intenso, se recomienda utilizar ropa ligera de algodón, de colores claros y que no sea ajustada, llevar gorro o sombrero para protegerte del sol, así como protección solar.

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HIDRATACIÓN

Buscar espacios en la sombra, llevar agua en botellas de plástico para hidratarse continuamente y beber de forma regular aunque no se tenga sed forman parte de las instrucciones.

Si se va acompañado o en grupo, se aconseja pactar previamente un punto de referencia en caso de separación o pérdida, y cuando se llegue al lugar del evento, tener identificadas las salidas de emergencia y las vías de evacuación. siguiendo siempre las indicaciones del personal de seguridad y las autoridades.

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Llevar la documentación encima, identificar debidamente a los niños y personas vulnerables (nombre y teléfono de contacto de la persona responsable), prestar atención a sus necesidades y extremar los consejos de protección contra el calor intenso forman parte de las recomendaciones de Protecció Civil, que considera preferible no acudir a los actos con público con animales de compañía.

Las autoridades insta a no subir a barandillas, rejas, farolas ni por lo general a ningún otro elemento inestable que pueda ser peligroso, y a salir de forma ordenada del acto una vez concluya, respetando el orden de salida y siguiendo las instrucciones de los servicios de seguridad.

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EMERGENCIAS

En caso de emergencia, aconsejan mantener la calma, evitar gritar, correr o empujar, y seguir las instrucciones del personal de seguridad y las autoridades; en caso de emergencia, llamar al 112.

Avisan de que, si se llama desde un teléfono móvil y no se obtiene señal, puede que las líneas estén saturadas, por lo que se debe buscar un teléfono fijo para llamar.