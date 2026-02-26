El economista Hernando De Soto se dice "engañado" por no ser nombrado primer ministro de Perú

Hernando de Soto expresó que se sintió sorprendido al enterarse del cambio en la designación del primer ministro por parte del presidente José María Balcázar y señaló que esta decisión implica el retorno de los sectores políticos tradicionales desprestigiados en la vida pública peruana, de acuerdo con lo difundido por la agencia Europa Press. El economista peruano, quien fue considerado inicialmente para liderar el Consejo de Ministros, manifestó que la sorpresiva designación de Denisse Miralles como nueva jefa del gabinete ha coincidido con la reincorporación de figuras políticas y grupos de presión que, según sus palabras, carecen de respaldo ciudadano. Además, advirtió sobre las dificultades de supervisión del sistema electoral y cuestionó la representatividad del actual gabinete de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Según comunicó Europa Press, De Soto afirmó en una declaración pública difundida en redes sociales que fue “el primero” en sentirse engañado ante el giro inesperado en la decisión anunciada por el presidente Balcázar solo dos días antes. De Soto detalló que se enteró “de repente” de la modificación en la designación, asegurando que esa sorpresa la compartían todos los involucrados, pese a que previamente había sostenido que no fue manipulado en el proceso. La modificación en la elección del primer ministro se produjo luego de que De Soto propusiera otros nombres para las carteras ministeriales, lo que, según indicó el economista, representó un riesgo que finalmente desembocó en que se apartara su candidatura.

Europa Press consignó que De Soto extendió sus críticas a lo que calificó como la restauración en el poder de grupos políticos y lobistas que no cuentan con la aprobación de la ciudadanía. Según sus declaraciones, “la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por nueve de cada diez peruanos” constituye el primero de los aspectos irritantes que ha identificado en la coyuntura política. Además, subrayó su preocupación hacia un sistema electoral que considera “imposible” de supervisar, lo que según él pone en entredicho la legitimidad y el control ciudadano sobre el proceso de selección de autoridades.

El medio Europa Press detalló que De Soto también se refirió al nombramiento de 19 ministros en el nuevo gabinete, señalando que ninguno de ellos respondería ante el electorado. Indicó que, en lugar de avanzar hacia la renovación del poder, la coyuntura electoral y la conformación del gabinete suponen una repetición de prácticas que, en su visión, perpetúan la corrupción en lugar de combatirla. De Soto sostuvo además que los próximos comicios, previstos para el mes de abril, “no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción”.

En cuanto al respaldo legislativo del Ejecutivo, Europa Press informó que la presidencia del gabinete asumida por Denisse Miralles enfrenta el posible rechazo de sectores parlamentarios. Renovación Popular, uno de los partidos con presencia significativa en el Congreso, adelantó que no apoyará al nuevo gabinete. Algunos de sus representantes han dejado entrever la posibilidad de plantear una moción de censura, lo que complicaría la estabilidad gubernamental en un contexto preelectoral caracterizado por la tensión y la incertidumbre.

El propio De Soto, según publicó Europa Press, subrayó que los cambios dispuestos por el Ejecutivo no solamente desconocen las expectativas de quienes habían sido consultados para ocupar cargos clave, sino que, en términos amplios, refuerzan la influencia de actores políticos considerados parte de una élite tradicional desaprobada por buena parte de la ciudadanía. En su comunicación, De Soto reiteró que la falta de transparencia en el sistema electoral y la ausencia de ministros responsables ante el electorado debilitan los mecanismos de control democrático cuando el país se prepara para una nueva cita electoral.

El contexto en el que se produjo esta designación generó desconcierto tanto en el entorno cercano a De Soto como en buena parte de la opinión pública, de acuerdo con la información proporcionada por Europa Press. La repentina sustitución del perfil inicialmente anunciado para la jefatura del gabinete se suma a una serie de tensiones institucionales que han caracterizado el escenario político peruano en el período reciente.

Las declaraciones de De Soto, según consignó Europa Press, buscaron responsabilizar directamente al presidente Balcázar por lo ocurrido y advertir acerca del resurgimiento de prácticas políticas asociadas al descrédito y al desgaste de las instituciones. Sostuvo que estos hechos no son hechos aislados sino que forman parte de un patrón de restauración de una clase política que, de acuerdo a encuestas recientes mencionadas en su denuncia, estaría cuestionada y rechazada por la gran mayoría de la población.

Europa Press también informó que la designación de Denisse Miralles, quien anteriormente ocupó la cartera de Economía, coincidió con la acentuación del debate sobre la dirección política del país y el papel de las figuras tradicionales en los mecanismos de toma de decisiones. El gabinete asumido por Miralles deberá buscar respaldo en el Congreso y enfrenta obstáculos parlamentarios notables, como lo demuestra el rechazo anunciado por bancadas de oposición, a la espera de que se confirme si la moción de censura propuesta prosperará antes de las elecciones de abril.