Gloria Camila busca refugio en Álvaro García y en los toros tras su malestar con el nuevo documental sobre Rocío Jurado

Gloria Camila y Álvaro García han disfrutado de una tarde de toros en la plaza de Las Ventas, donde se les ha visto muy cómplices, entre risas, gestos de cariño y una actitud de lo más relajada en los tendidos. La hija de José Ortega Cano y su pareja, el cantante, aprovecharon la cita taurina para compartir un plan de ocio en Madrid, consolidando la buena etapa personal que atraviesan tras dars una segunda oportunidad a la relación.

En esta aparición en Las Ventas, la joven no solo acaparó miradas por su complicidad con Álvaro, sino también por sus palabras al hablar del 20 aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Junto a su pareja, la joven mostró su apoyo al homenaje que se prepara en memoria de "la más grande" y reconoció abiertamente que sigue muy presente en su vida. Preguntada por si recuerda mucho a su progenitora en una fecha tan señalada, respondió con sinceridad: "Pues sí, la verdad es que sí", dejando entrever la carga emocional que arrastra cada vez que se acerca el 1 de junio.

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Sin embargo, Gloria prefirió mantenerse en la discreción cuando se quiso saber más información sobre el homenaje. Evitó desvelar quiénes estarán en ese acto y guardó silencio al ser preguntada tanto por su hermana Rocío Carrasco como por el documental sobre la figura de Rocío Jurado, evitando alimentar polémicas y dejando claro que, en este momento, prefiere centrarse en el recuerdo a su madre antes que en las diferencias familiares o en nuevas versiones televisivas sobre su vida.

Estas respuestas encajan con la postura que ya dejó entrever en sus declaraciones en 'El tiempo justo', cuando, al ser preguntada por el documental sobre Rocío Jurado y su propia ausencia y la de su hermano en este tipo de proyectos, admitía que está "acostumbrada a que mi hermano y yo no aparezcamos mucho". Con esa frase, restaba dramatismo a la situación y mostraba cierta resignación ante cómo se ha construido el relato público alrededor de la artista, sin que necesariamente se cuente siempre con todos los miembros de la familia.

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