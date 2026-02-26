Cuba denuncia un intento de "infiltración con fines terrorista" tras el tiroteo con una embarcación de EEUU

Las autoridades cubanas han divulgado que dos de los detenidos tras los recientes incidentes cerca de Cayo Falcones, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, figuran en la lista Nacional de personas y entidades investigadas bajo la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bajo el marco de investigaciones penales cubanas, por presunta implicación en hechos catalogados como terrorismo. De acuerdo con lo que publicó el Gobierno de Cuba, este hecho se originó después de un enfrentamiento en aguas próximas a la isla, en el que una lancha rápida de matrícula estadounidense fue interceptada y cuatro de sus ocupantes murieron en un intercambio armado con Tropas Guardafronteras.

Según detalló el Ministerio del Interior de Cuba en un comunicado citado por la Presidencia, el operativo comenzó cuando una embarcación con matrícula de Florida, identificada como 'FL7726SH', se aproximó a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en la zona de Cayo Falcones, perteneciente al municipio Corralillo. Las fuerzas cubanas abordaron la embarcación e identificaron a diez tripulantes armados. Tras solicitar la identificación de los ocupantes, los integrantes de la lancha abrieron fuego contra los agentes cubanos, causando heridas al comandante de la unidad cubana. El enfrentamiento terminó con la muerte de cuatro de los tripulantes y heridas en el resto, quienes recibieron atención médica tras su detención.

El Gobierno cubano, según publicó en sus canales oficiales, sostiene que los supervivientes conforman una tripulación que tenía la intención de realizar una “infiltración con fines terroristas” en la isla. Esta afirmación se basa en declaraciones preliminares de los propios detenidos. El operativo de las autoridades resultó en la incautación de varios tipos de armamento y material militar, entre ellos fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, según reportó el medio oficial cubano.

La identidad de seis de los arrestados fue divulgada por el Ministerio del Interior: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Las fuerzas del orden identificaron hasta el momento a una de las personas fallecidas, Michel Ortega Casanova. La investigación oficial asegura que los diez tripulantes de la embarcación son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría con antecedentes penales relacionados con actividades delictivas y violentas.

Según informó el Ministerio del Interior, entre los detenidos sobresalen Sánchez González y Cruz Gómez, buscados por las autoridades cubanas y bajo investigaciones internacionales por su supuesta participación en la planificación, organización, financiamiento y ejecución de actos, en el territorio nacional y fuera de él, que podrían enmarcarse en la tipificación de terrorismo según la legislación internacional y cubana.

A raíz de la investigación, reportó el Gobierno de Cuba, se confirmó además la detención de Duniel Hernández Santos. Se sostiene que Hernández Santos había sido enviado desde Estados Unidos, con el encargo de garantizar la recepción de la supuesta infiltración armada. Las autoridades cubanas informaron que el detenido admitió su implicación en los hechos tras los interrogatorios.

El comunicado oficial relata que la unidad de Tropas Guardafronteras implicada en la interceptación estaba compuesta por cinco agentes. Tras la inspección, según detalló el medio estatal, los tripulantes de la lancha abrieron fuego contra ellos, resultando herido el comandante de la unidad cubana. Tras la respuesta de las fuerzas de seguridad, cuatro ocupantes de la embarcación murieron en el lugar y otros seis resultaron heridos, recibiendo atención médica bajo custodia.

El Ministerio del Interior, citado por la Presidencia, consideró la operación como frustración de un intento de infiltración con finalidad terrorista, y describió el episodio como una “agresión armada contra una unidad de las Tropas Guardafronteras”.

La cartera de Interior cubana señaló igualmente que la investigación continúa para esclarecer todos los hechos y responsabilidades, y subrayó la importancia de la coordinación internacional para el seguimiento de personas investigadas por actividades que se ajustan a la tipificación internacional de terrorismo. Además, la nota oficial remarcó que el material incautado y los antecedentes de varios de los detenidos refuerzan la hipótesis de una operación planificada.

Las autoridades han difundido los nombres de los principales protagonistas del incidente y han ofrecido información sobre el origen y la residencia de los diez tripulantes, apuntando a conexiones internacionales y adjudicando a la mayoría de ellos un pasado marcado por delitos previos, según informó la prensa oficial cubana.

A lo largo de su comunicado y sus publicaciones en redes sociales, el Ejecutivo cubano reiteró que la operación no solo neutralizó un intento de infiltración, sino que permitió la incautación de material considerado de alto riesgo para la seguridad de la isla y la detención de individuos previamente identificados como sospechosos en investigaciones penales y listas internacionales sobre terrorismo.