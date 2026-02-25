María Lamela pone rumbo a Honduras para estrenarse como presentadora de 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez mantuvo recientemente una conversación en directo con María Lamela poco antes de que la periodista viajara a Honduras, donde la presentadora española asumirá un papel distinto al que ha desempeñado en su trayectoria previa. La charla, según consignó el medio, giró en torno al historial de Lamela y el puesto de conducción en el programa ‘Supervivientes’. Vázquez, reconocible por su experiencia al frente del reality, compartió con ella comentarios sobre las presentadoras anteriores y le planteó cuánto tiempo pensaba mantenerse en el formato. La periodista respondió con firmeza: “a mí no me tumbas”, asegurando su confianza para afrontar el reto. Esta interacción reafirmó la sintonía y el ambiente colaborativo que se espera durante las conexiones entre el país centroamericano y el plató.

De acuerdo con la información publicada por la plataforma, Lamela decidió apostar por una faceta televisiva diferente tras años dedicada a la información política y a la actualidad en espacios como 'Más Vale Tarde' y 'Al Rojo Vivo'. El pasado domingo, la comunicadora fue vista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en compañía de parte del equipo de ‘Supervivientes’, preparando el viaje que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Lamela se encargó de todas las gestiones previas al embarque, entre ellas la organización del equipaje y el manejo de los pasaportes. Mantuvo conversaciones distendidas y mostró cercanía con sus compañeros de viaje, características destacadas en la cobertura del medio.

Tal como detalló la publicación, la presentadora optó por un vestuario cómodo, compuesto por un conjunto deportivo negro y zapatillas, y permaneció con el teléfono móvil a la mano durante su estancia en la zona de salidas. La salida hacia Honduras se produce con varias semanas de anticipación al inicio del concurso, lo que permitirá a Lamela afrontar las primeras etapas de la producción y adaptarse a un formato de telerrealidad que, a diferencia de su experiencia anterior, pone énfasis en el entretenimiento y la convivencia con los participantes de la isla.

El medio informó que, con este movimiento profesional, Lamela deja atrás su perfil centrado en el análisis político y se incorpora al equipo de un programa de televisión marcado por el dinamismo y la interacción con los concursantes. En ediciones previas, otras figuras como Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y Laura Madrueño han ocupado el puesto de presentadoras en Honduras. La cita con Jorge Javier Vázquez sirvió también como espacio para aludir a los cambios recurrentes en el equipo de conducción y generar expectativas en torno a la permanencia y el desempeño de la nueva integrante.

María Lamela encara este desafío luego de que la producción de ‘Supervivientes’ decidiera renovar la imagen del programa con su incorporación. Reportó la plataforma que sus primeras interacciones han dejado ver una actitud natural y accesible, así como signos de familiaridad con los integrantes del equipo de trabajo. La llegada de Lamela se produce en un contexto donde la figura de la presentadora en la isla adquiere relevancia por su función en la conexión directa con los participantes y la audiencia en España.

A lo largo de la cobertura, la periodista mostró disposición para adaptarse a los ritmos y exigencias de la telerrealidad, según publicó la fuente. La proximidad con los colaboradores y el ambiente relajado en el inicio del viaje anticipan una etapa diferente a las anteriores que ha atravesado en los platós de análisis y debate en televisión.

Así lo consignó el medio, que remarcó el contraste entre sus anteriores intervenciones en tiempo de noticias y el rol que desempeñará a partir de este momento, caracterizado por el trato cercano y la convivencia con los concursantes. La decisión de sumarse a ‘Supervivientes’ supone un cambio sustancial en su carrera, que hasta ahora había estado orientada a la cobertura de asuntos de actualidad y política, para pasar a formar parte del equipo en uno de los realities más seguidos de la televisión en España.