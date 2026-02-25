Agencias

María Lamela pone rumbo a Honduras para estrenarse como presentadora de 'Supervivientes'

Con una actitud entusiasta y tras sorprender con un cambio en su carrera, la periodista confirma su debut televisivo junto al equipo rumbo al país centroamericano, donde asumirá un rol completamente distinto al de sus anteriores proyectos

Guardar

Jorge Javier Vázquez mantuvo recientemente una conversación en directo con María Lamela poco antes de que la periodista viajara a Honduras, donde la presentadora española asumirá un papel distinto al que ha desempeñado en su trayectoria previa. La charla, según consignó el medio, giró en torno al historial de Lamela y el puesto de conducción en el programa ‘Supervivientes’. Vázquez, reconocible por su experiencia al frente del reality, compartió con ella comentarios sobre las presentadoras anteriores y le planteó cuánto tiempo pensaba mantenerse en el formato. La periodista respondió con firmeza: “a mí no me tumbas”, asegurando su confianza para afrontar el reto. Esta interacción reafirmó la sintonía y el ambiente colaborativo que se espera durante las conexiones entre el país centroamericano y el plató.

De acuerdo con la información publicada por la plataforma, Lamela decidió apostar por una faceta televisiva diferente tras años dedicada a la información política y a la actualidad en espacios como 'Más Vale Tarde' y 'Al Rojo Vivo'. El pasado domingo, la comunicadora fue vista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en compañía de parte del equipo de ‘Supervivientes’, preparando el viaje que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Lamela se encargó de todas las gestiones previas al embarque, entre ellas la organización del equipaje y el manejo de los pasaportes. Mantuvo conversaciones distendidas y mostró cercanía con sus compañeros de viaje, características destacadas en la cobertura del medio.

Tal como detalló la publicación, la presentadora optó por un vestuario cómodo, compuesto por un conjunto deportivo negro y zapatillas, y permaneció con el teléfono móvil a la mano durante su estancia en la zona de salidas. La salida hacia Honduras se produce con varias semanas de anticipación al inicio del concurso, lo que permitirá a Lamela afrontar las primeras etapas de la producción y adaptarse a un formato de telerrealidad que, a diferencia de su experiencia anterior, pone énfasis en el entretenimiento y la convivencia con los participantes de la isla.

El medio informó que, con este movimiento profesional, Lamela deja atrás su perfil centrado en el análisis político y se incorpora al equipo de un programa de televisión marcado por el dinamismo y la interacción con los concursantes. En ediciones previas, otras figuras como Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y Laura Madrueño han ocupado el puesto de presentadoras en Honduras. La cita con Jorge Javier Vázquez sirvió también como espacio para aludir a los cambios recurrentes en el equipo de conducción y generar expectativas en torno a la permanencia y el desempeño de la nueva integrante.

María Lamela encara este desafío luego de que la producción de ‘Supervivientes’ decidiera renovar la imagen del programa con su incorporación. Reportó la plataforma que sus primeras interacciones han dejado ver una actitud natural y accesible, así como signos de familiaridad con los integrantes del equipo de trabajo. La llegada de Lamela se produce en un contexto donde la figura de la presentadora en la isla adquiere relevancia por su función en la conexión directa con los participantes y la audiencia en España.

A lo largo de la cobertura, la periodista mostró disposición para adaptarse a los ritmos y exigencias de la telerrealidad, según publicó la fuente. La proximidad con los colaboradores y el ambiente relajado en el inicio del viaje anticipan una etapa diferente a las anteriores que ha atravesado en los platós de análisis y debate en televisión.

Así lo consignó el medio, que remarcó el contraste entre sus anteriores intervenciones en tiempo de noticias y el rol que desempeñará a partir de este momento, caracterizado por el trato cercano y la convivencia con los concursantes. La decisión de sumarse a ‘Supervivientes’ supone un cambio sustancial en su carrera, que hasta ahora había estado orientada a la cobertura de asuntos de actualidad y política, para pasar a formar parte del equipo en uno de los realities más seguidos de la televisión en España.

Temas Relacionados

María LamelaSupervivientesTelevisiónPresentadoraJorge Javier VázquezRaquel Sánchez SilvaLara ÁlvarezLaura MadrueñoHondurasMadridEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Gemma Camacho aclara su postura sobre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "No tengo nada contra ella"

Ante la polémica surgida en redes sociales y medios de comunicación, la presentadora defiende que nunca existió disputa con la colaboradora de televisión, recalca que sus palabras fueron tergiversadas y expresa públicamente sus mejores deseos hacia ambos

Gemma Camacho aclara su postura

Gloria Camila y Álvaro García, muy cariñosos tras confirmar su reconciliación

Sin ocultar su alegría, la hija de José Ortega Cano y el cantante disfrutaron de una cita en Madrid, mostrándose más cercanos que nunca tras limar asperezas, mientras rechazan cualquier vínculo con Manuel Cortés según fuentes cercanas

Gloria Camila y Álvaro García,

Carmen Borrego tiende puentes con Paola Olmedo ante su guerra con José María Almoguera por su divorcio

Tras reaparecer en televisión, la hermana de Terelu expuso su respaldo a la madre de su nieto, instó a dialogar por el bien del menor y pidió zanjar diferencias personales tras el enfrentamiento en directo y el inminente viaje a Honduras

Carmen Borrego tiende puentes con

Elisa Mouliaá se pronuncia tras la nueva denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón

El entorno de la denunciante resalta la valentía de presentar cargos bajo anonimato, mientras Elisa Mouliaá expresa gratitud y cautela, pide respeto para la presunta víctima y afirma que existen patrones recurrentes en las acusaciones contra el exdirigente

Elisa Mouliaá se pronuncia tras

El padre de Íñigo Errejón se pronuncia sobre la nueva denuncia en su contra por presunta agresión sexual

Mientras Íñigo Errejón enfrenta un nuevo señalamiento por violencia sexual, José Antonio Errejón se distancia del caso y declara: "No sigo mucho la información, no he hablado con él, espero que esté bien", reiterando desconocer detalles

El padre de Íñigo Errejón