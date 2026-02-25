Agencias

Los Reyes reciben un regalo muy original en su encuentro con los deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno

Tras su ausencia en el reciente homenaje religioso que la familia y amigos le ha hecho a Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de la capital madrileña, los Reyes han reaparecido juntos para recibir en el Palacio de la Zarzuela a los participantes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Siempre al lado del deporte español, don Felipe y doña Letizia han recibido a un total de 20 deportistas que han obtenido un palmareés histórico en los Juegos Olímpicos con tres medallas en esquí de montaña. Entre ellos, Oriol Cardona Coll logró el oro olímpico en la prueba de esprint masculino, Ana Alonso obtuvo la medalla de bronce en el esprint femenino de la misma disciplina y juntos lograban el bronce en el relevo mixto de esquí de montaña.

En un encuentro especialmente ameno y cercano entre los Reyes y los deportistas, don Felipe y doña Letizia han recibido unos esquís como regalo por parte de la delegación española que ha contado además con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Para la ocasión, doña Letizia ha elegido el estilismo perfecto en el que ha apostado por la sencillez y la comodidad a partes iguales. Se trata de una combinación perfecta de blusa en color blanco con detalles fruncidos en el cuello y los puños y pantalón de tiro alto en color verde de Hugo Boss. En cuanto a los complementos, doña Letizia eligió cinturón en color negro y botas planas en el mismo color.

EuropaPress

