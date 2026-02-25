Álex González y Carla Virgós, más unidos que nunca en su día a día en Madrid: compras, deporte y su nuevo hogar

El proyecto residencial que Álex González y Carla Virgós han visitado en las afueras de Madrid se perfila como uno de los elementos centrales en la dinámica cotidiana de la pareja. Según informó el medio, se trata de una vivienda ubicada en una exclusiva urbanización, con una superficie de más de 800 metros cuadrados de parcela distribuidos en tres plantas, cinco baños, piscina y un amplio jardín privado. Este recorrido por la futura residencia, en el que ambos llevaron puestos cascos de seguridad para observar el desarrollo de la obra, refleja el involucramiento de Virgós en los avances del nuevo hogar del actor y el interés en definir este espacio compartido.

Tal como publicó el medio, Álex González aprovecha una pausa en su agenda profesional para profundizar en su relación con Carla Virgós en la capital madrileña. El vínculo entre ambos se hace visible mediante una serie de actividades conjuntas que ya forman parte de su rutina diaria. El medio detalló que, luego de dejar su vehículo, la pareja se dirigió a uno de los centros comerciales más reconocidos de Madrid. Durante ese trayecto, González portaba un paquete y un recipiente con fruta, lo que sugiere la importancia que ambos otorgan a una alimentación saludable en su vida diaria. La vestimenta de ambos, marcada por la comodidad del estilo deportivo, se adapta al clima frío de la ciudad y refuerza la imagen cotidiana y activa que comparten.

El medio informó que, tras la visita a la obra, González y Virgós dedicaron un momento a practicar una de sus aficiones comunes: el deporte. Para ello, retiraron bicicletas del maletero del coche y realizaron las labores necesarias para armar las bicicletas antes de iniciar su paseo. De acuerdo con lo consignado, el actor optó nuevamente por pantalón corto y sudadera gris, mientras que Virgós eligió leggins y abrigo estilo plumas. Compartir actividad física en el entorno urbano refuerza la cercanía y los hábitos comunes que la pareja ha establecido desde que hicieron pública su relación semanas atrás.

Los primeros reportes sobre la relación de González y Virgós surgieron a raíz de imágenes compartidas en redes sociales durante un viaje a Bali. Si bien evitaron posar juntos en esas fotografías, la complicidad entre ambos fue descrita como evidente por el medio. Carla Virgós, conocida en plataformas digitales como "shark girl" o "chica tiburón", se identifica por su vinculación con la naturaleza, el deporte y el buceo, pasatiempos que también comparte con González y que, según publicó el medio, han desempeñado un papel relevante en el proceso de consolidación de la pareja.

De acuerdo con la información disponible, la pareja dejó de lado la discreción que en un primer momento marcaba su vínculo y ahora se deja ver frecuentemente en actividades cotidianas en Madrid, tanto en espacios públicos como en contextos privados relacionados con la construcción de su futura vivienda. Lejos de ocultar su relación, González y Virgós muestran su integración y la solidez del lazo afectivo que mantienen a través de expresiones de cercanía y comportamientos propios de una pareja establecida, como compartir aficiones, adoptar rutinas conjuntas y planificar espacios en común para su vida diaria.

El medio detalló que la opinión de Carla Virgós cuenta para el intérprete, quien la integra activamente en las decisiones y recorridos relacionados con el nuevo hogar. Este comportamiento pone de manifiesto una relación basada en la colaboración y el apoyo mutuo, elementos destacados en las observaciones realizadas sobre sus recientes apariciones públicas. Virgós, destacada en redes sociales por su conexión con el entorno natural y las actividades al aire libre, suma a la cotidianidad de la pareja intereses comunes y una presencia activa en diferentes ámbitos, contribuyendo a la integración en la vida diaria madrileña junto a González.

Según publicó el medio, todo este escenario se produce apenas unas semanas después de haberse confirmado oficialmente la relación entre ambos a inicios de año. Desde entonces, han aparecido en diversas ocasiones en situaciones que reflejan confianza, complicidad y una progresiva integración en la rutina del otro, tanto en actividades de ocio como en la organización del nuevo hogar que probablemente compartirán en el futuro. Todo ello ha incrementado la atención mediática en torno a la pareja y favorecido una mayor visibilidad de sus hábitos y dinámicas personales en la capital española.