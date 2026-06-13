Vagoneras: las mujeres que desafían la "limpieza social" en el Metro de Ciudad de México

Ana Báez

Ciudad de México, 13 jun (EFE).- Durante décadas, miles de vagoneras -vendedoras ambulantes en el Metro de la Ciudad de México- han sido vigiladas, perseguidas y detenidas con violencia en operativos en su contra que han escalado en los últimos meses con la implementación de estrategias de “limpieza social”, denuncian estas comerciantes, en el marco del Mundial de Fútbol.

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Antes de subirse al vagón e iniciar la venta en los 226 kilómetros de la red del metro, Patricia Martínez, quien vende dulces y accesorios de belleza desde hace cuatro décadas, ha aprendido a ser cautelosa con las cámaras de vigilancia e, incluso, cuida a compañeras como Norma Rivera: “No te preocupes, yo te cuido”, dice.

Martínez, líder de la asociación civil Leonas en Manada, cuenta a EFE que durante la semana de inauguración del Mundial, “se puso bien duro el operativo” contra vendedoras ambulantes, especialmente en la línea que lleva al Estadio Ciudad de México.

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Pese a ello, Martínez asegura que ni ella ni ninguna de sus compañeras dejará de trabajar pues "muchas de nosotras tenemos que alimentar a nuestros hijos".

“No estamos aquí por gusto. Todas las que estamos aquí compartimos una misma historia: somos mujeres de la periferia, abandonadas por el sistema y por el macho mexicano que evade sus responsabilidades y nos golpea”, denuncia esta vendedora informal, que a sus casi 56 años recuerda lo difícil que fue crecer en la pobreza en Nezahualcóyotl, con un padre y exparejas violentas.

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Mientras vende en el metro de la Ciudad de México, que moviliza un promedio de 4,5 millones de usuarios al día, según cifras oficiales, Norma es detenida por policías que le gritan: “Te tenemos paneada (captada por las cámaras)”. Sin pruebas, la llevan a un juzgado cívico.

“Esto es nuestro día a día”, lamenta Martínez mientras llama por teléfono al equipo de abogados de Leonas en Manada, organización creada en 2021 para defender a las vagoneras de abusos policiales y de las redes de comercio ambulante, además de impusar la regularización de este trabajo informal y ponerle fin a su criminalización.

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Actualmente, las sanciones a estas vendedoras incluyen multas de 500 pesos (unos 29 dólares) o detenciones de hasta veinte horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como 'El Torito'.

A inicios de 2026, el Gobierno de la capital mexicana anunció el retiro de más de 4.500 comerciantes ambulantes del Centro Histórico, con el propósito de “liberar las calles” de la venta informal rumbo al Mundial de fútbol, una estrategia que también ha afectado a los vendedores del metro.

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Para Martínez resulta contradictorio que un “gobierno de transformación” -refiriéndose a la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum-, que “supuestamente apoya a los más pobres y vulnerables”, ataque a las vendedoras ambulantes, uno de los “gremios más lastimados” del país.

Han pasado unas tres horas desde que los policías se llevaron a Norma, pero Martínez asegura que “todo está bien” gracias a la defensa legal de Leonas en Manada: “Ya la han soltado”.

Por la noche, ya en libertad, Norma conversa con EFE mientras continúa trabajando en el metro, en una jornada que supera por mucho las ocho horas que la ley establece para un trabajo digno.

“No había pruebas que me inculparan como para cobrar una multa y el licenciado pidió que me dejaran libre”, relata al tiempo que destaca “el paneo” como “una moda” contra ellas y una práctica que se ha endurecido aún más en el contexto del Mundial. EFE

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