Sheinbaum respalda que Banamex tenga "distintos accionistas" tras venta de 24 % de capital

El empresario Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, amplió su presencia accionaria en la institución, tras cerrar una inversión de capital del 25 % en diciembre de 2025, según consignó la agencia EFE. Esta operación forma parte de una serie de acuerdos que buscan diversificar la propiedad accionaria del banco, luego de que Citigroup emprendiera la desinversión de su negocio de banca de consumo y empresarial en México, proceso iniciado en 2022. Así, se concretó la venta del 24 % del capital de Banamex a un conjunto de inversionistas, reforzando el carácter internacional y plural del nuevo esquema de control corporativo de esta entidad, considerada la cuarta más grande del sector financiero mexicano por activos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la configuración resultante, al considerar ventajoso que Banamex cuente con varios accionistas en lugar de un control concentrado en un solo propietario. Según reportó EFE, Sheinbaum explicó: “Creo que es mejor que haya esta división en distintos accionistas a que solo sea un accionista, creo que es mejor (…) bueno, lo anunció y ya tiene que ocurrir”. La mandataria se refirió al plan presentado por Citigroup para colocar parte del capital accionario de Banamex entre fondos y corporativos extranjeros y nacionales.

Citi informó que, tras los más recientes acuerdos, los compradores acordaron adquirir cerca de 499 millones de acciones de Banamex, a un valor total aproximado de 43.000 millones de pesos mexicanos, equivalente a unos 2.500 millones de dólares. Entre los nombres que figuran en la lista de inversionistas destacan General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority (QIA), según detalló EFE.

De acuerdo con la información publicada, la participación de Chico Pardo no solo representa la inversión individual más relevante en el paquete accionario privado, sino que además incluye su involucramiento en la integración de los nuevos accionistas minoritarios. Su papel en el proceso de selección y articulación con estos inversionistas se considera fundamental para el futuro desarrollo de Banamex.

La desinversión de Citigroup responde a una estrategia de simplificación operativa y de enfoque en el negocio institucional, siguiendo una tendencia global del banco estadounidense para reducir su exposición en operaciones de banca minorista fuera de sus mercados prioritarios. Citigroup había planteado inicialmente una venta directa de Banamex, pero evolucionó hacia una oferta pública, que permitió ampliar la base de participantes y obtener el respaldo de diversos grupos de inversión.

El medio EFE especificó que la separación de Banamex del resto de las operaciones de Citigroup en México abarca tanto la marca como su extensa red operativa, que incluye aproximadamente 1.300 sucursales y 9.000 cajeros automáticos, con una cartera de 13,6 millones de clientes de banca minorista, además de las áreas de consumo y empresarial.

La entrada de nuevos capitales nacionales y extranjeros a Banamex, dentro del proceso de desinversión, representa un cambio relevante en la configuración accionaria y estratégica del cuarto banco más grande de México. Además, responde al interés de fortalecer la autonomía y pluralidad de gestión en el sector financiero local, de acuerdo con declaraciones y análisis recogidos por EFE.

Según lo consignado por EFE, este tipo de acuerdos impulsa la presencia de recursos internacionales e introduce mayores grados de control diversificado entre fondos especializados y corporativos, en línea con las expectativas de modernización y fortalecimiento planteadas por la dirección de Banamex y su principal accionista, Fernando Chico Pardo. Además, el proceso continuará supervisado por autoridades regulatorias y conforme a los lineamientos de transparencia exigidos para las operaciones de gran magnitud en el sector bancario mexicano.