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La UE condena los ataques "no provocados" de Irán contra Emiratos y Omán

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Bruselas, 5 may (EFE).- La Unión Europea condenó "enérgicamente" este martes los ataques no provocados con misiles y drones de Irán contra "socios estratégicos" de los Veintisiete en el golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Omán, indicó el Servicio de Acción Exterior de la UE.

"Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región", agregó la diplomacia europea en un comunicado.

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El Servicio de Acción Exterior de la UE añadió que "la seguridad en Europa y en el Golfo está interrelacionada" y aseguró que el bloque comunitario "seguirá colaborando con sus socios en la región para contribuir a la desescalada y a la estabilidad regional".

"Estamos preparados para contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir las tensiones y lograr una solución duradera que ponga fin a las hostilidades, impida que Irán adquiera un arma nuclear y ponga término a sus actividades desestabilizadoras", agregó el servicio que dirige la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. EFE

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