Jartum acusa a Emiratos y Etiopía de involucrarse en la guerra y llama a su embajador

Jartum, 5 may (EFE).- El Gobierno sudanés acusó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Etiopía de estar involucrados en la guerra que atraviesa Sudán desde 2023, y llamó a consultas a su embajador en Adís Abeba, informaron este martes sendos comunicados oficiales del país africano.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Asem Awad, se refirió en un comunicado a ataques con drones contra instalaciones civiles en Jartum y otras ciudades, incluido el aeropuerto de la capital, y cuarteles del Ejército en la vasta región de Kordofán (oeste), donde está enfrentado con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

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Awad afirmó que la institución castrense dispone de "pruebas documentadas que confirman estos hechos, y dichas pruebas indican la participación tanto de EAU como de Etiopía en actos de agresión contra Sudán".

Como ejemplos, mencionó ataques concretos con "drones emiratíes" en marzo y mayo, "lanzados desde un aeropuerto etíope" contra los estados del Nilo Blanco y el Nilo Azul, así como el norte y el sur de Kordofán, además de otros contra el aeropuerto de Jartum y "otras regiones".

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"Los equipos técnicos analizaron los datos de los aeronaves y contactaron al fabricante, quien confirmó que los drones (..) eran propiedad de EAU y operaban desde territorio etíope, específicamente desde el aeropuerto de Bahir Dar", dijo el portavoz.

Añadió que "los datos también revelaron su punto de origen y trayectoria de vuelo hacia el espacio aéreo sudanés".

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Awad advirtió de que se trata de "una agresión directa contra Sudán", y subrayó "la disposición de las Fuerzas Armadas para hacer frente a cualquier amenaza de manera que se preserve la soberanía, la seguridad y la dignidad nacional del país".

Sus afirmaciones coincidieron con otro comunicado del ministro de Exteriores sudanés, Mohieldin Salem, en el que anunció que "Jartum convocó a consultas a su embajador en Etiopía".

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Salem subrayó que con esa medida Jartum responde "al ataque con drones por EAU y Etiopía contra el Aeropuerto Internacional de Jartum este lunes", y aseguró que "el Gobierno sudanés aportará nuevas pruebas al caso presentado contra los EAU ante el Consejo de Seguridad de la ONU".

Los ataques con drones en Sudán volvieron a intensificarse en los últimos días.

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El pasado sábado 22 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en nuevos ataques con drones atribuidos a los paramilitares sudaneses en ciudades del centro de Sudán controladas y aseguradas por el Ejército, mientras que el lunes un dron impactó en una instalación del aeropuerto internacional de Jartum, sin provocar daños ni víctimas.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023, y desde entonces ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, y causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta.EFE

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