La Reina Letizia visita la sede de Fundación Ibercaja en Huesca y preside la segunda jornada del Tour del talento

La biblioteca del Palacio de Villahermosa, con sus estanterías originarias de principios del siglo XX y su habitual presencia de estudiantes y jóvenes dedicados a complementar su formación, fue uno de los puntos destacados durante la visita que realizó la Reina Letizia a la sede de Fundación Ibercaja en Huesca. En este recorrido, la monarca formó parte de la celebración del 150 aniversario de la Fundación Ibercaja, coincidente con la segunda jornada del Tour del talento, según reportó el medio que cubrió el evento.

De acuerdo con la información publicada, decenas de ciudadanos se congregaron en las inmediaciones del Palacio para esperar la llegada de la Reina Letizia. La acompañaron durante esta cita el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco; el director general de la entidad, José Luis Rodrigo; y el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil.

Tal como consignó el medio informante, el Tour del talento constituye uno de los actos principales del aniversario de la Fundación. Este evento ha resultado de la colaboración entre Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento oscense y Fundación Ibercaja, consolidando a Huesca como escenario de actividades enfocadas en el desarrollo y visibilidad del talento joven. Fundación Ibercaja y el resto de las entidades implicadas organizaron conferencias, charlas y demás iniciativas orientadas a brindar apoyo al talento emergente con el objetivo de fortalecer el tejido social y las oportunidades en la región.

Durante su recorrido por el histórico inmueble, la Reina Letizia conoció diferentes salas del Palacio de Villahermosa, considerado un símbolo del patrimonio cultural en Aragón y sede durante todo el año de actividades formativas y artísticas. La presencia de la monarca impulsó la visibilidad del Tour del talento y de las acciones promovidas para destacar el valor de los jóvenes en la sociedad.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, manifestó ante los presentes que la llegada del Tour del talento representa “un antes y un después en los jóvenes en la ciudad”. Rodrigo llamó a la participación activa en las propuestas del programa y destacó el potencial transformador que pueden tener en la población juvenil local. En la misma línea, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, subrayó la importancia del evento y su impacto sobre la imagen y las oportunidades de la ciudad, indicando que la presencia del Tour del talento significa que la juventud oscense puede acceder a oportunidades universitarias, estudios de calidad y atractivos económicos, tanto por la presencia de empresas consolidadas como por las inversiones proyectadas.

Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona, también intervino durante la jornada para enfatizar el talento “a veces todavía por descubrir” entre los jóvenes de Huesca y la responsabilidad colectiva de facilitar su desarrollo. Belil señaló: “Hoy plantamos un árbol que debemos hacer crecer entre todos y los que os quedáis aquí tenéis la responsabilidad de hacer que esto crezca, porque los jóvenes son el futuro del país”, según relevó el medio que cubre la visita.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la parada de la Reina Letizia ante uno de los “Árboles de Hierro” en el patio exterior del Palacio. Estas esculturas, impulsadas por Fundación Ibercaja, forman parte de una serie que busca reconocer a figuras relevantes del Alto Aragón que han representado un ejemplo de determinación y capacidad. El ejemplar presente, dedicado a la Reina Petronila —la primera monarca aragonesa por derecho propio—, es obra del escultor Vicente García Plana y pretende rendir homenaje a la fortaleza y legado de personalidades históricas de la región. Además, Fundación Ibercaja prevé instalar otros árboles de hierro en la ciudad en honor a Félix de Azara y Joaquín Costa, mientras que el Ayuntamiento de Huesca promueve piezas dedicadas a Baltasar Gracián, Santiago Ramón y Cajal, y Vicencio Juan de Lastanosa. La alcaldesa señaló que estas instalaciones actuarán como un legado perdurable del Tour del talento en la ciudad.

En el ámbito artístico, la Reina Letizia también se reunió con cuatro jóvenes participantes del ‘Premio de Pintura Joven’, un certamen nacional que desde hace casi veinte años impulsa la creación contemporánea. Esta edición especial, motivada por el aniversario de Fundación Ibercaja, exhibe las obras más destacadas de las once convocatorias previas y reúne a varios de los premiados y finalistas en la sede durante esta semana, según detalló el medio. La organización resaltó que la convocatoria se posicionó entre las más relevantes para artistas jóvenes del país, actuando de plataforma para nuevas voces y talentos en el arte contemporáneo nacional.

El programa que Fundación Ibercaja organiza en Huesca durante la parada del Tour del talento presenta un amplio abanico de propuestas formativas y de debate. Todas las actividades desarrollan el propósito común de fortalecer el papel de los jóvenes y apoyar su desarrollo, tanto en el ámbito académico como personal y profesional, cimentando las bases para una sociedad más sólida y dotada de mayores valores y posibilidades.