Presidente hondureño viaja a EE.UU. para participar de la Conferencia del Instituto Milken

Tegucigalpa, 4 may (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, viajó este lunes a Estados Unidos para participar en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles, donde además buscará atraer inversión extranjera y gestionar apoyo financiero para el país centroamericano.

“Vamos a una reunión a Los Ángeles, invitado por el Centro del Instituto Milken (...) vamos a traer buenas noticias para Honduras, para inversión", subrayó Asfura a periodistas antes de partir hacia territorio estadounidense.

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El mandatario hondureño detalló que su exposición ante los inversores se centrará en los avances de su país en materia de energía, infraestructura y sistemas públicos.

A los inversionistas vamos a "explicarles cuál es la situación de Honduras, cómo vamos, qué inversiones son las que estamos haciendo, cómo estamos trabajando en el tema de energía, de infraestructura, de sistemas públicos, para que la gente pueda venir a invertir", explicó Asfura, líder del conservador Partido Nacional.

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Uno de los objetivos primordiales de la gira de Asfura es gestionar el apoyo financiero necesario para enfrentar el vencimiento de un bono soberano de 700 millones de dólares, programado para enero de 2027.

La 29ª edición de la conferencia del Instituto Milken reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales.

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Tras su intervención en Los Ángeles, el jefe de Estado de Honduras viajará a Costa Rica para asistir el próximo día 8 a la ceremonia de traspaso de mando presidencial entre Rodrigo Chaves y la mandataria electa, Laura Fernández.

Asfura indicó que en San José espera desarrollar una agenda de encuentros bilaterales de alto nivel para estrechar lazos con socios estratégicos de la región.

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La ceremonia de investidura se realizará a partir de las 11:00 hora local (17:00 GMT) en el Estadio Nacional de la capital costarricense, que cuenta con un aforo disponible para unas 27.000 personas. EFE