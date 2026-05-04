Justicia frena las obras de demolición del emblemático estadio Luna Park de Buenos Aires

Buenos Aires, 4 may (EFE).- Un tribunal de alzada de la capital argentina frenó las tareas de demolición y remodelación en el estadio Luna Park, un emblemático e histórico edificio de Buenos Aires, famoso por las peleas de boxeo y los espectáculos musicales, según confirmaron este lunes a EFE los denunciantes en la causa judicial.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de Buenos Aires resolvió hacer lugar a los recursos de apelación presentados contra una sentencia de primera instancia que avalaba las obras en el Luna Park.

PUBLICIDAD

En su sentencia, el tribunal de alzada revocó el fallo inicial y ordenó suspender todo trabajo en el estadio hasta que se dicte una resolución definitiva en la causa.

En marzo pasado, Natalia Tanno, jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, había autorizado la demolición de partes del edificio con vistas a modernizarlo y ampliarlo.

PUBLICIDAD

Pero aquella decisión fue apelada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y las organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad.

"Ahora no podrán avanzar con los trabajos constructivos o de demolición y continúa el trámite del amparo judicial con la medida cautelar vigente", dijo este lunes a EFE el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

PUBLICIDAD

En 2025, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto de intervención arquitectónica del edificio impulsado por la empresa Stadium Luna Park y gestionado por las firmas DF Entertainment y Live Nation, que tienen la concesión de explotación del estadio.

A finales del año pasado, Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron a la Justicia una acción de amparo para frenar lo que, a su juicio y bajo el argumento de una "puesta en valor" y una "actualización tecnológica" del estadio, implicará una "demolición sistemática de los componentes estructurales protegidos del edificio, con el fin de erigir un nuevo estadio de mayor volumen y capacidad comercial".

PUBLICIDAD

Según los denunciantes, el proyecto supondría la "desaparición física de la mayor parte del monumento histórico", mediante la demolición total de 11.613 metros cuadrados de interiores, incluyendo la remoción completa de las gradas de hormigón originales y la estructura del techo.

En su lugar, aseguran, se proyecta la construcción de "una nueva arena moderna insertada en el predio, que apenas conservaría fragmentos de la fachada perimetral como un gesto testimonial".

PUBLICIDAD

Ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Mayo y fundado por Ismael Pace y José Lectoure en 1931, el Luna Park fue escenario de actos políticos, artísticos, deportivos y sociales, como el velatorio de Carlos Gardel, en 1936; la fiesta de casamiento de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, en 1989; y el paso de Juan Pablo II, durante su visita de 1987 a Argentina.

Hasta 1961 fue el estadio cubierto más grande Sudamérica, con capacidad para 23.500 personas.

PUBLICIDAD

En febrero de 2007, a través de un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), el estadio fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El Luna Park fue propiedad de la familia Lectoure hasta 2013, cuando fue transferido a la firma Stadium Luna Park, integrada por el Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco. EFE

PUBLICIDAD