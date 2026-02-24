La Guardia Civil asegura que Adif se llevó material de las vías e hizo pruebas "sin solicitarlo"

El informe inicial elaborado por la Guardia Civil sobre el accidente de tren ocurrido en Adamuz recogió que las principales hipótesis se centran tanto en la posible rotura de un riel identificado con la inscripción 'Ensidesa' fabricado en 2023, como en un fallo en la soldadura que unía este material con otro riel procedente de 1989. Según publicó Europa Press, esta información se basa en los datos recabados hasta el momento por los agentes, quienes señalaron que la investigación todavía incorpora otros factores que se analizan en paralelo, como el estado general de las infraestructuras ferroviarias y la posible existencia de materiales defectuosos.

En ese contexto, la Guardia Civil consignó que personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) retiró materiales de las vías y realizó pruebas en las instalaciones sin haberlo notificado ni solicitado autorización a la instructora judicial del caso. De acuerdo con Europa Press, la Benemérita trasladó a la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que el material vinculado al siniestro se transportó de las vías hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) durante la madrugada del 22 al 23 de enero, solo cuatro días después del accidente que ocasionó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos.

La investigación judicial recibió también la advertencia formal a Adif, mediante un correo electrónico remitido el 2 de febrero, para que se abstenga de realizar cualquier actuación en las soldaduras sin previa autorización. Europa Press detalla que la advertencia se produjo tras detectar las intervenciones no comunicadas y en un momento en el que se mantenían abiertas distintas líneas sobre el origen del accidente.

El informe judicial subraya que, junto con la rotura del riel y la posible falla de la soldadura, se estudian otros mecanismos como parte de la investigación, entre ellos el estado de elementos como traviesas, balasto, clips y la propia integridad de los carriles. Además, el documento incorporado al proceso recoge como hipótesis adicionales la posibilidad de un accidente causado por la circulación de este u otros trenes, que podrían haber producido daños estructurales en la infraestructura ferroviaria, así como la eventual caída de una pieza o un enganche que hubiera afectado el correcto funcionamiento de los sistemas de la vía o del tren.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el mismo informe contempla escenarios que incluyen un posible accidente derivado de una conducción negligente o imprudente. Asimismo, los agentes señalaron la necesidad de no descartar causas relacionadas con la falta de prevención, un posible sabotaje o acción terrorista, el déficit de mantenimiento o el uso de materiales no adecuados para este tipo de infraestructuras. Europa Press reportó que estas suposiciones reflejan el carácter provisional del informe a la espera de nuevas pruebas.

El proceso de análisis técnico requirió a Adif, el 26 de enero, información detallada sobre el lote de rieles instalados en el tramo afectado, sin que hasta la fecha del informe esa solicitud hubiera tenido respuesta. Europa Press indica que el requerimiento se reiteró el 29 de enero. Paralelamente, se solicitó la filiación completa de los operarios responsables de las soldaduras en cuestión y la empresa encargada de las últimas intervenciones en el tramo, así como la certificación de habilitación de dichos operarios. Además, el 4 de febrero se recabó de Adif el parte completo de las soldaduras realizadas entre los kilómetros 316 y 318 del tramo Guadalmez-Córdoba.

En relación a las evidencias materiales, la Guardia Civil precisó en su informe que personal del Laboratorio de Criminalística de la UOPJ de Córdoba realizó, el 30 de enero, un reportaje fotográfico sobre otras soldaduras de la zona. El día 3 de febrero, los agentes procedieron a inventariar y precintar todas las soldaduras retiradas por Adif y almacenadas en la base de Hornachuelos, poniéndolas a disposición judicial. Europa Press detalló que esta medida busca garantizar la cadena de custodia y evitar cualquier alteración de prueba durante el transcurso de la investigación.

Entre las diligencias llevadas a cabo, el informe recoge la solicitud, el 4 de febrero, de registros de tensión en los circuitos de vía comprendidos entre las 00:00 horas del 12 de enero y las 20:00 del 18 de enero. El objetivo de los agentes consiste en identificar si, tras una rotura del riel o una falla en la soldadura, se produjo una caída de tensión detectable que permita establecer el momento exacto del siniestro y corroborar las dos principales hipótesis técnicas.

Las actuaciones también incluyen peticiones de información y documentación relativas a la licitación de las obras, las empresas responsables de la ejecución y de las últimas intervenciones en el tramo donde ocurrió el accidente. Según refirió Europa Press, todas estas acciones forman parte de un procedimiento que trata de reconstruir las circunstancias del siniestro y delimitar posibles responsabilidades, tanto en la fase de construcción y mantenimiento de la línea como en las decisiones tomadas tras el accidente.

Hasta la fecha del informe, la investigación no descarta ninguna línea y los agentes insisten en que todos los escenarios se mantienen abiertos en tanto se obtienen nuevos elementos probatorios. Entre las iniciativas para esclarecer los hechos destaca la exigencia de transparencia en las actuaciones de Adif y la preservación intacta de todas las evidencias relacionadas con el punto donde se registró el accidente. Europa Press puntualizó que la instrucción del caso continúa activa y pendiente de las respuestas a los requerimientos oficiales enviados a diferentes actores involucrados en la infraestructura ferroviaria siniestrada.