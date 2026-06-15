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Al menos cuatro muertos por un incendio en una casa contenedor en el noroeste de Grecia

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Al menos cuatro personas de edad avanzada han muerto este lunes por un incendio registrado en la casa contenedor en la que vivían en la ciudad de Konitsa, en el noroeste de Grecia, donde las primeras pesquisas apuntan a una vela o lámpara de aceite como posible origen del fuego.

Los cuatro fallecidos tenían edades comprendidas entre los 69 y los 88 años y todos ellos eran hermanos, si bien de momento las autoridades no han confirmado sus identidades, según informaciones de la agencia de noticias griega ANA.

Las víctimas vivían en la casa contenedor desde que tuvo lugar el fuerte terremoto de 1996, que provocó fuertes daños estructurales a numerosas viviendas de la zona. Los vecinos han indicado que tenían serias dificultades, como falta de electricidad, y que también presentaban problemas de salud.

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