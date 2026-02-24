Isa Pantoja confiesa cómo es su relación con Cayetano y Francisco Rivera y cuál le cae mejor

Durante la grabación del programa 'Decomasters', Isa Pantoja mencionó que solo ha coincidido en dos ocasiones con Cayetano Rivera y en seis ocasiones con Francisco Rivera, lo que le ha impedido establecer un vínculo estrecho con los hermanos, según divulgó el medio. Esta revelación surgió durante una charla entre concursantes, en la que se abordaron aspectos personales de sus vidas fuera de los retos principales del concurso. Isa Pantoja señaló, en declaraciones recogidas por el medio, que aunque ambos toreros son hermanastros de su hermano Kiko, ella misma no los considera parte de su familia directa por la limitada relación existente.

Según informó el medio, la conversación se desarrolló en un ambiente en el que los participantes compartían anécdotas personales alejadas de la formalidad de los focos y las cámaras. Durante este intercambio, la artista compartió su percepción acerca de la finca Cantora —en la época de la grabación aún propiedad de su madre, Isabel Pantoja—, la cual describió como un lugar donde se siente la presencia de figuras del pasado, especialmente la de Paquirri, fallecido en 1984. Isa Pantoja afirmó que esta impresión le resulta positiva, diferenciándola de interpretaciones negativas sobre la supuesta "presencia de espíritus" en la propiedad.

El medio detalló que la charla en la que participó Isa Pantoja se dio tras un relato de Asraf Beno, quien recordó una situación que vivió con Isabel Pantoja en Cantora, cuando la cantante rechazó un plato tradicional marroquí que él le había llevado en una visita. En ese contexto de confidencias, La Terremoto de Alcorcón preguntó a Isa Pantoja sobre su trato con Francisco y Cayetano Rivera, buscando saber cuál de ellos le resulta más cercano o simpático.

La respuesta, según publicó el medio, fue clara: Isa Pantoja relató que la relación con los hermanos Rivera había sido escasa a lo largo de los años. "Cayetano y Fran son hermanastros de mi hermano Kiko, no míos. Yo con el que más trato he tenido ha sido con Fran porque a Cayetano solo lo he visto dos veces en mi vida, y a Fran seis", expresó la colaboradora, dejando constancia de la distancia que existe en estos lazos familiares.

El formato del programa 'Decomasters', detalló el medio, favorece la espontaneidad de los concursantes y permite que surjan este tipo de conversaciones, donde figuras públicas comparten aspectos menos conocidos de sus vidas personales. La intervención de Isa Pantoja también aportó contexto sobre la situación que vive su familia desde el punto de vista material, ya que la finca Cantora aún no se había puesto en subasta pública durante el rodaje, pese a la deuda de dos millones de euros con el banco que pesaba sobre la propiedad.

La exposición de Isa Pantoja se suma a las intervenciones de otros concursantes que, en cada episodio, comentan relatos íntimos o anécdotas ligadas a sus relaciones familiares y personales. Mediante este tipo de dinámicas, el programa no solo muestra habilidades en interiorismo y reformas, sino que también registra las vivencias y sentimientos de los famosos que participan, según consignó el medio.

Además, la breve mención a la presencia de Paquirri en Cantora según la percepción de Isa Pantoja refuerza el peso simbólico que la finca tiene para los descendientes y allegados de la familia, aunque subrayó que el sentimiento que le produce es de naturaleza positiva. Tal como reportó el medio, la respuesta de Isa Pantoja sobre Cayetano y Francisco Rivera subraya la desconexión que mantiene con ambos, explicando que no ha convivido ni compartido muchas experiencias con ellos a lo largo de los años.