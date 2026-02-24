Feijóo habló con Marco Rubio y le trasladó la necesidad de que Europa y EEUU estén unidos en defensa de la paz

Durante casi treinta minutos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversó con Marco Rubio sobre la importancia de alcanzar una democracia plena en Venezuela, un objetivo que ambos consideran prioritario en la agenda internacional. Este intercambio, según consignó el medio que reportó la conversación, se produjo en el contexto del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania y estuvo centrado en reforzar la necesidad de una postura unificada entre Europa y Estados Unidos en favor de la estabilidad global y la defensa de la paz.

Según informó el medio, Feijóo presentó a Rubio un análisis de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, remarcando el compromiso español con el sostenimiento del vínculo transatlántico. El líder del PP subrayó que, en caso de acceder al Gobierno, su propósito será reforzar la confianza en España como socio fiable dentro de la comunidad internacional y enfatizó la urgencia de mantener una política exterior coherente en apoyo a los aliados occidentales.

De acuerdo con lo publicado, Feijóo detalló a Rubio, quien es secretario de Estado de los Estados Unidos, que el fortalecimiento de la relación bilateral forma parte de la estrategia que defiende su formación política. En ese sentido, el presidente del Partido Popular expresó el respaldo firme a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, haciendo hincapié en que tanto Europa como Estados Unidos deben preservar una posición coordinada para afrontar los retos de seguridad en el continente europeo.

Durante su intervención, Feijóo agradeció los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar procesos democráticos en Venezuela, destacando la colaboración activa del PP en ese mismo sentido a lo largo de los últimos años. Esta coincidencia de intereses fue subrayada por fuentes del entorno del líder popular, quienes sostuvieron que la restauración de una democracia plena en Venezuela representa un objetivo compartido por ambas partes.

A lo largo de la conversación, tal como puntualizó el medio, Feijóo insistió ante Rubio en la necesidad de priorizar la alianza transatlántica frente a situaciones que amenazan la estabilidad internacional. El dirigente español aseguró que su proyecto para la política exterior del país pasa por convertir a España en un interlocutor respetado y comprometido con los principios del orden internacional que rigen Occidente.

Las fuentes del Partido Popular, citadas por el medio, pusieron énfasis en que esta llamada telefónica persiguió el doble objetivo de reafirmar el papel de España junto a sus aliados occidentales y recalcar el compromiso con la seguridad europea. Feijóo manifestó que su enfoque como futuro jefe del Ejecutivo apunta a reforzar el marco de seguridad cooperativa con Estados Unidos, especialmente ante desafíos como la guerra en Ucrania y la situación política venezolana.

El presidente del Partido Popular recurrió a la red social 'X' para reiterar que España debe orientar su política exterior hacia “ser un país fiable para sus aliados”, según recogió el mismo medio. Con ello, Feijóo busca transmitir a sus interlocutores internacionales una imagen de responsabilidad y compromiso, tanto en el contexto de la defensa de Ucrania como en los esfuerzos por consolidar la democracia en América Latina.

El contacto entre Feijóo y Rubio representa, según publicaron las mismas fuentes, una muestra de la apuesta del PP por mantener una relación privilegiada con Estados Unidos, potenciando los lazos que permitan afrontar los desafíos en materia de seguridad, defensa y valores democráticos. Esta línea de actuación, insisten desde el entorno del líder popular, constituye un eje central de la propuesta que Feijóo pretende implementar en materia internacional.