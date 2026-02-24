Feijóo habló ayer con Marco Rubio y le trasladó la necesidad de que Europa y EEUU estén unidos en defensa de la paz

Durante el intercambio, Alberto Núñez Feijóo agradeció a Marco Rubio el trabajo realizado desde Estados Unidos para impulsar la democratización en Venezuela, señalando que esa meta también es una prioridad para el Partido Popular y que el PP viene defendiendo dicho propósito en años recientes. Según publicó el medio, la conversación entre el presidente del Partido Popular español y el secretario de Estado norteamericano se extendió durante aproximadamente treinta minutos, abordando algunos de los principales asuntos geopolíticos y bilaterales entre España y la nación estadounidense.

De acuerdo con información reportada por el propio Partido Popular, Feijóo subrayó durante este diálogo que Europa y Estados Unidos deben permanecer alineados en la defensa de la paz y la seguridad en el continente europeo, en especial en el contexto del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania. Según el medio, el líder del PP expresó que mantiene la intención de situar el fortalecimiento del vínculo transatlántico como prioridad en la agenda española, en caso de llegar al Gobierno, así como reforzar la seguridad occidental frente a las amenazas actuales.

El medio señaló que uno de los temas centrales de la conversación fue la situación en Hispanoamérica, con especial atención al escenario político en Venezuela. El objetivo de lograr que el país sudamericano viva bajo una democracia plena se presentó como un interés compartido entre las dos partes, según destacaron las fuentes del Partido Popular. Feijóo remarcó la importancia del respaldo y del esfuerzo que las autoridades estadounidenses han desplegado para impulsar avances en esa dirección. El PP, que según informa el propio partido, ha promovido esa causa de manera activa en los últimos años, manifestó su continuo compromiso con la democracia venezolano.

El repaso incluyó un balance de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, que según mencionó el líder del PP, adquieren una relevancia creciente dada la coyuntura internacional y la persistencia de inquietudes en materia de seguridad colectiva. Feijóo trasladó a Rubio su plan de mantener a España como un aliado confiable en el marco internacional, enfatizando que considera el refuerzo del vínculo con Washington como eje de la política exterior española por venir.

Durante la conversación, se analizaron también los desafíos actuales que enfrenta la seguridad en Europa, en el contexto del conflicto en Ucrania. Tal como detalló el medio, Feijóo trasladó al secretario de Estado estadounidense el respaldo firme de España a la soberanía e integridad territorial ucraniana, reiterando el llamamiento a que Europa y Estados Unidos adopten una postura común y decidida. El líder opositor indicó que, en su perspectiva, el mantenimiento de una posición conjunta entre ambos bloques es crucial para garantizar la paz, la libertad y la seguridad en el continente europeo.

La comunicación entre Feijóo y Rubio reflejó una agenda en la que convergen tanto el análisis de los escenarios internacionales como la proyección de la futura estrategia de España dentro del bloque atlántico. Según consignó el Partido Popular, la llamada sirvió también para confirmar la voluntad de ambas partes de cooperar activamente en asuntos relacionados con democracia y derechos humanos, en especial en América Latina.

En el transcurso del diálogo, el presidente del PP reafirmó que el compromiso español con sus socios occidentales se mantendrá si accede al Ejecutivo, enfocándose en fortalecer mecanismos de cooperación y seguridad colectiva que permitan hacer frente a amenazas emergentes. El medio informó que Feijóo planteó a Rubio la disposición a colaborar en iniciativas conjuntas que refuercen la estabilidad tanto en Europa como en otras regiones afectadas por conflictos y crisis institucionales.

El Partido Popular interpretó la conversación como una oportunidad para reafirmar los valores de la alianza transatlántica y transmitir el propósito de desempeñar un papel constructivo dentro de la comunidad internacional. Fuentes cercanas al líder del PP, según indicó el medio, describieron la comunicación como un paso relevante para situar en la agenda política la importancia estratégica de las relaciones España-Estados Unidos y la coordinación frente a desafíos comunes, incluyendo el respaldo al pueblo ucraniano y los esfuerzos democratizadores en América Latina.