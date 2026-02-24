Citigroup vende el 24% de Banamex a un grupo de inversores por 2.123 millones de euros

La decisión de Citigroup de no contemplar nuevas ventas de Banamex durante 2026 responde a la intención declarada por el grupo de potenciar la generación de valor internamente tras el reciente ingreso de nuevos inversores. Según detalló el medio original, Citigroup concretó la venta del 24% de Banamex, el cuarto mayor grupo financiero de México, por un monto de 43.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 2.123 millones de euros, una operación que marca el avance en la restructuración de la banca en el país.

De acuerdo con la información difundida por Citigroup y recogida por la fuente, un consorcio internacional compuesto por General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA) pasó a integrar el accionariado de Banamex mediante esta transacción. Hasta el momento, la entidad no ha desglosado la participación exacta adjudicada a cada uno de estos inversionistas, aunque la presencia de fondos y entidades de referencia mundial refleja el atractivo y el posicionamiento estratégico de Banamex en la región.

El medio consignó que, tras esta operación, Citigroup habrá transferido ya el 49% del capital de Banamex. Esta cifra incluye la venta del 25% ejecutada en septiembre al empresario Fernando Chico Pardo, actual presidente de Banamex y principal accionista privado individual. Este proceso de enajenación paulatina representa un ajuste significativo en la estructura de propiedad del grupo bancario y responde a la estrategia de Citigroup de enfocar sus operaciones y clarificar su presencia en el sector financiero mexicano.

En relación con la venta, Citigroup destacó el respaldo recibido de los nuevos socios como factor clave para la futura salida a bolsa de Banamex. Ernesto Torres Cantú, director de Operaciones Internacionales de Citigroup, declaró a través de un comunicado reproducido por la fuente: “Nos honra contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial propuesta de Banamex. Su inversión refuerza aún más la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento, y su compromiso consolida la posición clave de Banamex dentro del sistema bancario mexicano".

Según publicó el medio original, la operación se enmarca en un contexto de transformación del sistema financiero mexicano, donde los grandes fondos internacionales y actores globales buscan posicionarse en instituciones con relevancia histórica y peso en el mercado local. La venta de participaciones también responde a la necesidad de adaptar los modelos de negocio para hacer frente a la competencia y los nuevos retos digitales, financieros y regulatorios del sector.

El medio añadió que la decisión de Citigroup de evitar nuevas desinversiones, al menos hasta después de 2026, forma parte del enfoque estratégico orientado al fortalecimiento interno de Banamex y a maximizar el rendimiento para los accionistas de cara a la futura fase de salida a bolsa. Esta próxima oferta pública inicial representaría la etapa siguiente en el proceso de consolidación de la nueva estructura de propiedad y operativa de la entidad bancaria.

Las entidades que participaron como compradoras en la reciente transacción suman experiencia financiera internacional y presencia relevante en diversos sectores, lo que ofrece a Banamex un soporte diversificado. El medio original subrayó que la integración de inversores como Blackstone y Qatar Investment Authority apunta a fortalecer tanto la solvencia financiera como la proyección global del banco mexicano.

Hasta la fecha, Citigroup continúa como accionista mayoritario de Banamex, aunque con una presencia considerablemente menor que la que registraba antes de las enajenaciones a Fernando Chico Pardo y al grupo inversor internacional. La apuesta de la entidad por una oferta pública inicial y la entrada de nuevo capital buscan afianzar la posición competitiva del banco, su capacidad de adaptación a los cambios en el sector y la posibilidad de ampliar su base accionarial a nuevos actores en el futuro.