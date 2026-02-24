China incluye a 20 empresas japonesas en su 'lista de vigilancia'

El Ministerio de Comercio chino exige a las empresas que deseen exportar artículos de doble uso a una veintena de firmas japonesas presentar un informe de evaluación de riesgos y un compromiso por escrito, en el que aseguren que tales productos no serán empleados para potenciar la capacidad militar de Japón. Según informó Europa Press, esta disposición afecta a conocidas compañías como Subaru Corporation, Fuji Aerospace Technology, ENEOS Corporation, ITOCHU Aviation y Mitsubishi Materials Corporation, entre otras.

De acuerdo con el medio, las autoridades del gigante asiático han actualizado su “lista de entidades bajo vigilancia” para el control de exportaciones, en la que se han incluido a 20 entidades japonesas. El Ministerio ha justificado tal decisión al señalar que no ha sido posible verificar quiénes serían los destinatarios finales ni los propósitos concretos para los que se usarían los artículos de doble uso suministrados a estas compañías.

Europa Press detalló que la nueva normativa prohíbe a quienes exportan este tipo de bienes y tecnologías solicitar licencias generales destinadas a estas entidades o gestionar certificados de exportación mediante procedimientos comunes de registro o presentación de información. Cada exportador que precise una licencia deberá acompañar su solicitud con un informe de riesgos y el compromiso mencionado, con el objetivo de impedir que los productos se desvíen hacia fines militares en Japón.

El Ministerio de Comercio subrayó, en declaraciones recogidas por el medio, que ha impuesto mayores exigencias en las revisiones sobre quiénes utilizan y con qué fines los artículos de doble uso exportados a estas compañías bajo monitoreo. Se determinó que quedarán vetadas todas las exportaciones orientadas a usuarios militares japoneses, a usos militares o a cualquier fin que pueda contribuir al refuerzo de la capacidad defensiva del país.

Estas restricciones forman parte de una estrategia de control más severa sobre tecnologías sensibles. El medio Europa Press señaló que las entidades incluidas en la lista de vigilancia podrán solicitar que se retire su nombre si cooperan completamente en la verificación del cumplimiento de las regulaciones.

En paralelo, China ha incorporado a otro grupo de compañías a su lista de control de exportaciones, con la finalidad de preservar su seguridad nacional y dar cumplimiento a obligaciones internacionales como las relativas a la no proliferación de tecnología militar. Según Europa Press, otras 20 firmas y organizaciones japonesas han sido objeto de estas sanciones adicionales por su vinculación con el fortalecimiento de la capacidad militar nipona.

El listado actualizado, reportó Europa Press, abarca a sociedades del sector industrial, aeronáutico y armamentístico, como Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, NEC Aerospace Systems, Japan Marine United Corporation, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Academia Nacional de Defensa, junto a varias filiales de las grandes corporaciones IHI y Kawasaki.

La medida se traduce en la prohibición total de ventas a estas entidades de artículos de doble uso —aquellos que pueden emplearse tanto en aplicaciones civiles como militares— y también veta transferencias por parte de organizaciones y personas extranjeras si el origen de los productos es chino. El medio explicó que cualquier transacción en curso debe interrumpirse de inmediato y que habrá una sola excepción: la posible obtención de una licencia especial, para lo cual el exportador debe presentar la solicitud directamente al Ministerio de Comercio chino.

Europa Press vinculó estas acciones al momento político japonés tras la reafirmación en el poder del Partido Liberal Democrático y de la primera ministra Sanae Takaichi. Las recientes restricciones reflejan el estado de tensión comercial entre Pekín y Tokio, donde ambas economías se disputan la supremacía regional en Asia Oriental.

Fuentes citadas por Europa Press indicaron que el Gobierno chino busca así reforzar los mecanismos de control ante el temor de que avances tecnológicos y bienes exportados contribuyan de alguna manera al desarrollo militar japonés, situación que Pekín pretende evitar por medio de medidas preventivas y de verificación reforzada.

El endurecimiento de las regulaciones ocurre en un contexto de rivalidad comercial y tecnológica entre ambos países, con episodios previos en los que China y Japón han impuesto controles recíprocos sobre exportaciones consideradas sensibles. La lista de entidades bajo vigilancia y la nueva lista de control de exportaciones constituyen herramientas legales utilizadas por China para canalizar el flujo de bienes estratégicos hacia el exterior y proteger lo que considera sectores clave para sus intereses nacionales y compromisos globales en materia de seguridad.

Entre las compañías sujetas a estos controles, Europa Press incluyó a Sumitomo Heavy Industries, TDK Corporation, Nitto Denko Corporation y Mitsui Bussan Aerospace, muchas de las cuales poseen capacidad de desarrollo tecnológico con aplicaciones que van desde la industria civil avanzada hasta componentes utilizados en el sector militar.

La disposición de China establece que únicamente se autorizarán exportaciones absolutamente imprescindibles hacia las entidades bajo control, siempre a través de procedimientos excepcionales y tras la presentación de documentación exhaustiva. Esta política se destina tanto a frenar cualquier participación no verificada de los destinatarios como a asegurar que los artículos exportados no promuevan ningún avance militar.

De acuerdo con las regulaciones expuestas por el Ministerio de Comercio y detalladas por Europa Press, las entidades japonesas incluidas en ambas listas no solo enfrentan nuevas dificultades para importar productos de origen chino considerados estratégicos, sino que además se someten a mayores restricciones internacionales cuando los artículos en cuestión tienen potencial para ser empleados en el sector defensa.

Este episodio representa una nueva fase en el desarrollo de fricciones comerciales y tecnológicas en Asia Oriental, marcada ahora por una vigilancia reforzada y una directriz clara de evitar contribuciones, directas o indirectas, a la capacidad militar de Japón a través de los flujos de exportación.