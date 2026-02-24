British Council y Santander ofrecen 30.000 cursos de inglés online gratuitos en 2026

La segunda etapa del programa se reserva a los 1.500 estudiantes que obtengan los mejores resultados en la primera fase del Curso Santander/British Council English Online 2026. Estas personas tendrán acceso a 20 semanas adicionales de clases en línea con profesores y podrán elegir entre distintos horarios, disponibles las 24 horas, para facilitar su aprendizaje según su disponibilidad. De acuerdo con lo publicado por el British Council y Banco Santander, la iniciativa contempla un total de 30.000 plazas a lo largo del año 2026, que se distribuyen en tres convocatorias y están dirigidas a mayores de 18 años residentes en doce países, incluidos España, Alemania, México y Estados Unidos.

Según informó el British Council, este curso acepta postulaciones de personas con niveles de inglés desde A1 hasta C1 y no requiere que los solicitantes sean clientes del banco. La formación es íntegramente online y completamente subvencionada, lo que permite que los participantes fortalezcan sus habilidades comunicativas sin coste alguno. El proceso de postulación para la primera convocatoria se encuentra abierto hasta el 23 de marzo y las notificaciones a los seleccionados comenzarán a partir del 1 de abril a través de Santander Open Academy.

La estructura del programa contempla dos etapas principales. En la primera fase, que se desarrollará del 4 de mayo al 29 de junio, los 10.000 seleccionados iniciales tendrán acceso a seis módulos enfocados en el uso del inglés en contextos sociales y profesionales. Además, asistirán a cuatro seminarios web mensuales bajo el formato Live25, impartidos por docentes y dirigidos a perfeccionar aspectos de gramática y pronunciación. Tras completar cada módulo, los estudiantes obtendrán insignias digitales emitidas por el British Council, como aval del progreso académico.

Quienes avancen a la segunda etapa participarán en el tramo más intensivo del curso. Según consignó Banco Santander, durante estas 20 semanas adicionales, el grupo de 1.500 alumnos dispondrá de hasta 18 clases online, con la opción de reservarlas en cualquier momento del día, fomentando la interacción, la participación colectiva y la práctica oral en entornos reales. Los profesores del British Council ofrecerán retroalimentación específica para potenciar el desarrollo individual de cada estudiante.

El medio British Council detalló una novedad para la edición 2026: la apertura de 500 plazas para un curso especializado en la preparación del examen IELTS, bajo el nombre Santander | British Council English Online - IELTS - 2026. Este programa está dirigido a quienes posean al menos un nivel B1 de inglés, condición que se validará mediante una prueba previa con EnglishScore. El objetivo es entrenar a los participantes en las distintas competencias evaluadas por el examen IELTS: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral.

En este curso preparatorio de IELTS, los participantes dispondrán de 50 créditos utilizables en un periodo de 13 semanas, con acceso a clases flexibles que pueden personalizarse tanto por destreza como por horario. El sistema requiere que todas las personas admitidas realicen obligatoriamente al inicio del programa una clase individual de 25 minutos con un docente. Durante esta sesión, el profesor valorará el nivel del estudiante, trazando un plan de trabajo a medida, identificando las áreas fuertes y los aspectos a mejorar, además de recomendar el itinerario más conveniente para la preparación del examen.

A lo largo del curso, los estudiantes podrán invertir sus créditos en clases particulares o grupales y tendrán la posibilidad de practicar mediante simulacros de examen. Las pruebas de Reading y Listening se realizan en línea y se corrigen automáticamente, mientras que los ejercicios de Writing y Speaking requieren una sesión individual, donde el profesor proporciona una corrección detallada y sugerencias específicas para incrementar el rendimiento en ambas habilidades.

La iniciativa, apuntada tanto por British Council como por Banco Santander, busca no solo la mejora en el dominio del inglés, sino también aumentar las opciones académicas y profesionales de los participantes en entornos internacionales. Las tres convocatorias previstas durante el año 2026 permitirán que hasta 30.000 personas de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Portugal, Perú, Reino Unido y Uruguay puedan beneficiarse de la enseñanza subvencionada, según reportó Santander Open Academy.

Las personas interesadas deberán cumplir con el requisito de edad mínima de 18 años y residir en uno de los doce países seleccionados. No hace falta ser cliente del banco para acceder a la inscripción, lo que amplía el alcance de beneficiarios potenciales. Aquellos que logren completar todas las fases del programa podrán agregar a su currículum insignias formativas emitidas por el British Council y, en el caso de los cursos orientados al IELTS, tendrán herramientas adicionales para afrontar el examen internacionalmente reconocido. El reconocimiento a la excelencia académica se refleja en la selección de los mejores perfiles en cada etapa, garantizando oportunidades adicionales para quienes destaquen en su progreso, de acuerdo a la información divulgada por ambas entidades.