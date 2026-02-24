Bit2Me consigue unos ingresos de 21,6 millones de euros en 2025, un 13% más

La empresa cerró el año con un volumen de transacciones que ascendió a 5.346 millones de euros, superando ampliamente los 2.400 millones de euros registrados el año anterior y los 655 millones de 2023, una evolución que representa multiplicar por ocho el volumen en solo dos años y que marca un hito relevante para su expansión futura. Según informó Bit2Me mediante un comunicado, durante 2025 la firma logró facturar 21,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 13% en relación con el ejercicio previo.

El medio Bit2Me consignó que la base de usuarios también experimentó un avance significativo, situándose por encima de 1,3 millones de clientes, un crecimiento interanual del 17%. Este incremento se atribuye a la consolidación de los servicios digitales y una mayor adopción de soluciones tecnológicas desarrolladas por la compañía en el último bienio.

Dentro de la oferta de productos, dos servicios lanzados en 2024 se consolidaron como factores clave para el desempeño en 2025. Por un lado, el producto Bit2Me Loan, que consiste en préstamos digitales, cerró el año con un aumento del 672% y un volumen total de 19,1 millones de euros en préstamos concedidos. Por otro lado, el desarrollo Bit2Me Crypto API, dirigido a empresas que buscan integrar en una sola interfaz de programación las funcionalidades de un ‘exchange’ de activos digitales, registró un volumen de ingresos de 600 millones de euros en este mismo periodo, cifra que superó notablemente las previsiones internas de la compañía.

El objetivo estratégico de Bit2Me para 2026 está centrado en la internacionalización, con una primera fase dirigida a mercados europeos. Según detalló la empresa, el foco inmediato se sitúa en Portugal, donde ya existen pasos iniciales, así como en Italia, Francia y Alemania. Además, la organización no descarta expandirse a otras regiones europeas, mencionando entre los posibles nuevos destinos a Países Bajos, Finlandia y otros países nórdicos. Bit2Me sigue evaluando la evolución regulatoria en otras áreas como Oriente Medio, lo que podría influir en futuras decisiones de expansión.

Para respaldar estos planes, la compañía llevó a cabo una ronda de financiación de 30 millones de euros durante el verano pasado, liderada por Tether. En fases recientes de la ronda, se sumaron nuevos inversores como Bankinter y NextBlock, un fondo de inversión con sede en Luxemburgo. Bit2Me expresó su intención de ampliar esta ronda de 30 millones de euros para atraer más socios y fortalecer el respaldo financiero que permita acelerar la ejecución de sus planes internacionales.

En su comunicado, Bit2Me remarcó que el año 2025 no solo estuvo marcado por el crecimiento sostenido de clientes y operaciones, sino también por la diversificación de sus líneas de negocio y la robustez de sus sistemas tecnológicos, lo que se traduce en mayores volúmenes de transacciones y servicios adaptados a mercados cada vez más amplios y exigentes.

El plan de internacionalización al que alude la compañía se fundamenta en la búsqueda de mercados con regulación favorable y madurez tecnológica, factor que incidirá directamente en la elección de nuevos destinos tanto en Europa como fuera del continente. La empresa atribuyó estos resultados y su proyección de crecimiento a la consolidación progresiva de su infraestructura y al interés de inversores internacionales por el sector de los servicios financieros digitales. Tal como publicó Bit2Me, la estrategia de inversión y expansión se apoya tanto en innovaciones técnicas como en alianzas con entidades especializadas del ámbito financiero y tecnológico.

Las cifras divulgadas evidencian una tendencia de crecimiento acelerado en todas las métricas corporativas principales de Bit2Me y, según reportó la compañía, esta evolución refuerza la perspectiva de alcanzar los objetivos de internacionalización y diversificación planteados para los próximos ejercicios.