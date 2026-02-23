VÍDEO: La Policía detiene al exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

La divulgación de tres pagos por un total de 75.000 dólares (más de 63.000 euros) de Jeffrey Epstein a Peter Mandelson, efectuados entre 2003 y 2004 según archivos publicados a finales de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha intensificado la crisis política en Reino Unido. El medio Europa Press detalló que las investigaciones actuales vinculan a Mandelson con la presunta revelación de información sensible sobre el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona estudiaba aprobar en 2010, durante su gestión como ministro en el gobierno de Gordon Brown. Esta revelación ha generado derivadas políticas dentro del gabinete del primer ministro Keir Starmer, quien se ha visto obligado a disculparse públicamente ante la presión ejercida por el escándalo.

Según reportó Europa Press, la madrugada del lunes 23 de febrero, la Policía Metropolitana de Londres detuvo a un hombre de 72 años identificado como Peter Mandelson bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”. Los agentes arrestaron al exembajador británico en Estados Unidos en su domicilio ubicado en Camden, al norte de la capital, después de practicar sendos registros tanto en esa propiedad como en otra residencia situada en Wiltshire, oeste de Londres. Mandelson fue trasladado a una comisaría londinense para ser interrogado sobre los cargos.

Las sospechas contra el antiguo ministro surgieron a raíz del hallazgo de numerosos mensajes de correo electrónico que evidencian su relación estrecha con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto. Según publicó Europa Press, entre los archivos difundidos por las autoridades estadounidenses se incluye una fotografía de Mandelson en ropa interior al lado de una mujer cuyo rostro se encuentra oculto. La misma documentación recoge que el político británico frecuentó la residencia de Epstein en Manhattan durante el año 2009, periodo en el que el magnate estadounidense cumplía condena de arresto domiciliario por delitos de prostitución de menores.

En respuesta a la detención, Peter Mandelson rechazó todas las acusaciones, calificándolas como “falsas”. A pesar de su negativa, la repercusión mediática y política ha sido considerable. El nombramiento de Mandelson como embajador en Washington a finales de 2024 había sido una apuesta personal de Keir Starmer, quien asumió la responsabilidad política por la designación y expresó públicamente su desconocimiento del alcance real de los vínculos entre el diplomático y Epstein. Starmer aseguró ante la opinión pública que su gobierno no contaba con información suficiente sobre la relación, motivo por el cual pidió disculpas y defendió que actuaron de buena fe.

El escándalo tuvo efecto inmediato en la estructura del Ejecutivo británico. Según detalló Europa Press, Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Starmer y responsable final de la elección de Mandelson, presentó su dimisión. A su salida se sumaron otras figuras clave, como el exdirector de comunicación Tim Allan y el secretario de gabinete Chris Wormald, quienes renunciaron tras la difusión de los hechos.

Mandelson, uno de los dirigentes más experimentados del Partido Laborista, ya había afrontado cuestionamientos previos tras revelarse su relación con Epstein. A raíz de la publicación de los correos electrónicos y la presión pública, el exembajador en Washington fue destituido en septiembre de 2024 y poco después anunció su salida de la formación laborista a principios de febrero, añadió Europa Press.

Entre los elementos investigados figuran presuntos pagos de Epstein a Mandelson procedentes de cuentas en el banco JP Morgan, aspecto que examinan tanto las autoridades británicas como estadounidenses. En paralelo, se analizaron los supuestos intercambios confidenciales entre el político y el empresario estadounidense, focalizándose en la posible filtración de detalles sobre el plan de rescate europeo y otros asuntos de carácter financiero que se abordaban en el seno de la administración de Gordon Brown.

Mandelson, que además ocupó la cartera de Finanzas durante el gobierno de Tony Blair y fue ministro para Irlanda del Norte, también desempeñó el cargo de comisario europeo de Comercio. Según la información recopilada por Europa Press, la acumulación de testimonios, documentos y material gráfico en los expedientes publicados ha elevado la presión no solo sobre el propio Mandelson, sino sobre el partido laborista y el Ejecutivo británico.

Las imágenes y archivos adicionales divulgados por autoridades estadounidenses continúan alimentando las labores investigativas. El Departamento de Justicia puso a disposición pública más de tres millones de documentos relativos al caso Epstein, entre los que figuran registros financieros y electrónicos con referencias a personalidades internacionales que habrían estado en contacto o mantenido tratos con el empresario. Los procedimientos judiciales siguen su curso en coordinación con la policía británica, que mantiene a Mandelson bajo custodia para ser interrogado sobre la totalidad de las imputaciones.