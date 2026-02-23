VÍDEO: Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde mañana los aranceles anulados por el Supremo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos notificó a los transportistas el “fin de ciertas medidas arancelarias”, indicando la suspensión inmediata de la recaudación de los derechos ad valorem adicionales aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según informó Europa Press, esta decisión surge tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, emitido el pasado viernes, que determinó que el presidente Donald Trump excedió sus facultades al recurrir a esta norma de 1977 para imponer aranceles adicionales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la agencia aduanera estadounidense transmitió a través de su servicio de mensajería que, a partir de las 00:00 horas del Este del 24 de febrero de 2026, los gravámenes en cuestión dejarán de aplicarse tanto a mercancías ingresadas para consumo como a aquellas retiradas del almacén para consumo. La medida abarca todas las modificaciones y enmiendas previas relacionadas con los aranceles impuestos bajo la IEEPA, cambiando en consecuencia el régimen arancelario de varias importaciones.

El medio Europa Press detalló que la Oficina de Aduanas aclaró en su comunicación que la orden ejecutiva afecta exclusivamente a los aranceles basados en la IEEPA, sin modificaciones para otros gravámenes actualmente vigentes sobre productos importados. El anuncio responde directamente al reciente dictamen del máximo tribunal, el cual calificó de extralimitación presidencial la aplicación de esta legislación de emergencia para establecer políticas arancelarias.

Tras conocerse la resolución judicial, el presidente Trump señaló públicamente que tiene previsto aumentar, con efecto inmediato, el arancel global del 10% al 15%. Según recogió Europa Press, Trump calificó la decisión del Tribunal de “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana”, y afirmó que el nuevo incremento estaría “totalmente permitido y legalmente comprobado”, en alusión a que no estará sustentado en la normativa invalidada por la IEEPA.

El fallo del Tribunal Supremo se produjo en respuesta a las políticas arancelarias impulsadas durante la actual administración, que utilizó los poderes conferidos por la Ley de 1977 como fundamento legal para aplicar gravámenes adicionales a determinadas importaciones, especialmente en el contexto de disputas comerciales internacionales. Europa Press reportó que, tras la determinación judicial, la Oficina de Aduanas tomó medidas rápidas para informar a las empresas afectadas y modificar los procedimientos de recaudación en frontera.

La suspensión de los aranceles implica ajustes inmediatos en el sistema de comercio exterior de Estados Unidos, impactando a importadores y exportadores sujetos a este régimen. Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la instrucción enviada a los transportistas busca minimizar confusiones y garantizar la aplicación uniforme de la nueva normativa en los puntos de ingreso de mercancías. La agencia aduanera incluyó orientaciones operativas para clarificar los productos afectados y los procedimientos actualizados a partir de la fecha establecida.

El alcance de la suspensión abarca solamente a los derechos ad valorem adicionales derivados de la IEEPA. Europa Press precisó que otras medidas arancelarias, adoptadas al amparo de diferentes leyes o marcos regulatorios, permanecerán en vigor y no se verán alteradas por esta decisión. Esta distinción resulta relevante para los operadores logísticos y comerciales que mantienen actividades de importación o exportación con Estados Unidos.

El fallo del Tribunal Supremo y las acciones subsecuentes de la agencia de aduanas se producen en un contexto de tensiones comerciales globales y de debates sobre la autoridad presidencial para modificar la política comercial mediante instrumentos de emergencia. Según reportó Europa Press, el gobierno estadounidense ha fundamentado reiteradamente sus políticas de gravámenes en la IEEPA, argumentando la necesidad de responder a riesgos para la economía nacional o la seguridad del país.

La respuesta del presidente Trump, anticipando un aumento inmediato de los aranceles globales del 10% al 15%, recalienta el escenario de la política arancelaria estadounidense. Adicionalmente, Europa Press difundió las declaraciones del mandatario en las que enfatizó su intención de mantener acciones “legalmente comprobadas” en el marco de la normativa vigente, pese a la anulación de los gravámenes sustentados en la IEEPA.

La comunicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a los transportistas y empresas afectadas incluyó detalles operativos específicos sobre la implementación del cambio normativo. Según Europa Press, los transportistas recibieron instrucciones claras para detener todo cobro de los aranceles que se originen en la IEEPA a partir de la fecha y hora señaladas, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y evitar controversias administrativas en frontera.

Este proceso refleja el impacto directo de las decisiones judiciales sobre la aplicación de políticas comerciales en Estados Unidos. Europa Press remarcó que la aplicación de leyes federales en materia arancelaria está sujeta a revisión judicial y puede modificarse de forma inmediata, requiriendo respuestas rápidas y adaptaciones por parte de las agencias ejecutivas competentes y de los operadores comerciales involucrados en la cadena de suministro internacional.