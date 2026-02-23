Tres supuestos narcotraficantes muertos en un nuevo ataque de EEUU en el Caribe

El Mando Sur de Estados Unidos ha identificado a los fallecidos como hombres clasificados como “narcoterroristas” y especificó que ninguna persona militar estadounidense resultó lesionada durante la reciente ofensiva militar llevada a cabo en aguas del Caribe. Según consignó el medio, la acción se inscribe en el marco de la Operación Lanza del Sur, una campaña militar que Washington inició en septiembre del año anterior y que ya ha dejado más de un centenar de víctimas mortales.

De acuerdo con la información difundida por el propio Mando Sur y reportada en su comunicado, la ofensiva fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur bajo la orden directa del general Francis L. Donovan. El ataque se dirigió contra una embarcación atribuida a una organización catalogada como terrorista. La instancia militar aseguró que “los datos de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que desarrollaba operaciones vinculadas con el tráfico de drogas.”

Según refirió el comunicado citado por el medio, en esta acción puntual tres supuestos integrantes de bandas criminales perdieron la vida. Las fuerzas estadounidenses no registraron bajas ni heridos. Las autoridades militares detallaron que la embarcación atacada formaba parte de un corredor estratégico usado por organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe, lo que motivó la intervención armada como parte de la política de combate al tráfico ilícito en esa región.

Desde su inicio en septiembre, la Operación Lanza del Sur ha generado debates internacionales, ya que, según informó el medio y mencionó un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la campaña es objeto de controversia debido a alegatos de violaciones a los Derechos Humanos. Los cuestionamientos se centran en la magnitud del uso de la fuerza letal y en la cantidad de muertes atribuidas a las operaciones estadounidenses desde el inicio de la ofensiva.

El comunicado difundido en las redes oficiales del Mando Sur proporciona detalles sobre el objetivo y el desarrollo de la acción. Según publicó el Mando Sur, el operativo tuvo como finalidad neutralizar las capacidades operativas de organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad regional y para los intereses estadounidenses, al interceptar actividades ilícitas en puntos identificados mediante labores de inteligencia militar.

El medio recogió declaraciones oficiales que subrayan la visión del comando estadounidense respecto al impacto de este tipo de operaciones y su papel en la lucha contra el narcotráfico internacional. La información difundida también resalta que el ataque actualizado es solo uno de los múltiples episodios registrados en el transcurso de la operación, la cual acumula ya decenas de incidentes mortales y continúa atrayendo la atención tanto de instituciones internacionales como de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La ofensiva reciente se suma a una serie de acciones militares ejecutadas en el mismo corredor marítimo desde el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur. De acuerdo con los datos divulgados, la misión mantiene un despliegue regular de recursos navales, personal especializado y vigilancia aérea para detectar y desmantelar redes de narcotráfico que operan en aguas internacionales, con la autorización y el respaldo de altos mandos militares estadounidenses.

El Mando Sur reiteró en su comunicado la importancia estratégica de la región del Caribe tanto para el tráfico de drogas hacia otros continentes como para la seguridad hemisférica. Insistió en que las operaciones seguirán hasta lograr lo que denominan “la reducción sustancial de la amenaza narcoterrorista” en las rutas marítimas.

En el balance general desde septiembre, según publicó el medio, el número de muertes asociadas a la Operación Lanza del Sur supera ya el centenar, lo que ha disparado críticas sobre la proporcionalidad y el marco legal de la actuación estadounidense en la región. La ONU, según reportó el medio, ha declarado su preocupación por posibles vulneraciones de los Derechos Humanos en el curso de estas acciones y ha instado a Washington a revisar sus procedimientos y asegurar el respeto de las normas internacionales.

A pesar de la controversia internacional, el mando militar estadounidense sostiene que la operación responde a la necesidad de frenar la expansión y el fortalecimiento de estructuras de crimen organizado en el Caribe, argumentando que estas organizaciones representan un desafío directo a la estabilidad y la seguridad de los países de la región. La postura oficial insiste en que las acciones están diseñadas para impedir el tráfico de drogas y armas, así como para reducir la influencia y el alcance operativo de los grupos criminales transnacionales.

El Mando Sur anunció que continuará proporcionando actualizaciones sobre el desarrollo de las operaciones en el Caribe, conforme se obtengan nuevos resultados en el desmantelamiento de redes criminales y en la protección de los intereses de seguridad de Estados Unidos. Según consignó el medio, los detalles de futuras acciones y sus repercusiones seguirán siendo motivo de atención y seguimiento en los foros internacionales.