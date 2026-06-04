Mónica Martín Luque rompe a llorar al recordar a su exmarido, Fernando Gómez-Acebo: "No soy consciente de que se ha ido"

Alejada del foco mediático en los últimos tiempos, Mónica Martín Luque ha reaparecido este miércoles en la fiesta con la que Olivia de Borbón y Julián Porras-Figueroa han celebrado rodeados de amigos el primer aniversario de la firma de sastrería masculina del empresario, Black Roan.

Una vuelta a la vida pública en la que la que fuera nuera de la infanta Pilar ha recordado muy emocionada a su exmarido Fernando Gómez-Acebo -con el que se casó en 2004 y del que se divorciaría en 2013 aunque continuarían teniendo una maravillosa relación-, del que el pasado 1 de marzo se cumplieron dos años de su muerte a los 49 años a causa de una insuficiencia respiratoria.

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"¿Sabes qué me pasa? Que a veces no soy consciente todavía de que se ha ido. Me río muchas veces cuando me acuerdo de él, qs que era tan divertido que cuando me acuerdo de él no lo puedo hacer con pena. A veces incluso digo 'le voy a llamar', y digo 'no, no puedo llamarle'" ha confesado rompiendo a llorar.

Y es que como reconoce, "Fernando ha sido una parte muy importante de mi vida y le he querido mucho". "Bueno, y le sigo queriendo. Bueno, el tenerle presente y le sigo queriendo. Esté donde esté, le sigo amando" ha expresado totalmente rota, sin ocultar que aunque hayan pasado ya dos años de su pérdida, sigue muy presente en su vida.

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