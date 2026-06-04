Antonelli y Montecarlo: el líder más joven en la prueba más icónica

Madrid, 4 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 19 años el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, llega en esa privilegiada posición al sexto Gran Premio del año, el de Mónaco: la prueba más icónica del calendario; que se disputa este fin de semana en las calles del bello principado de la Costa Azul.

Antonelli, el nuevo 'chico de oro' de la categoría reina, viene de lograr en Canadá, hace dos domingos, su cuarta victoria (seguida). Confirmando que Mercedes es el equipo a batir y cuestionando la 'teórica' jerarquía interna de la escudería alemana, el joven boloñés encabeza el campeonato con 131 puntos, 43 más que su compañero, el inglés George Russell -casi nueve años mayor que él-, segundo en la general y retirado, por un problema de fiabilidad, en Montreal.

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Kimi, que mantuvo sendas pugnas con su compañero, tanto en el sprint, como en la carrera larga, encabezó hace dos domingos un podio de hombres felices que completaron el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que logró su mejor clasificación desde que pilota para Ferrari- y el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por primera vez en el 'cajón' este año, tras cruzar tercero la meta en el circuito Gilles Villeneuve.

La F1 evoluciona a la vez que la vida, en general. Pero no podrá concebirse jamás sin dos de sus elementos básicos: el glamour de Montecarlo y Ferrari, la escudería más laureada de la historia; que lleva, no obstante, 18 años sin anotarse el Mundial de constructores y que no gana el de pilotos -gracias a otro Kimi, el finlandés Raikkonen- desde 2007.

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La 'Scuderia' anunció el miércoles la renovación -"por varios años", sin especificar la duración del contrato- de Charles Leclerc, el único monegasco de toda la historia que ha ganado 'en casa', hace dos cursos, un Gran Premio presente en la primera edición del Mundial de la categoría reina, en 1950; y que desde 1955 -y con la excepción de 2020, cuando se anuló, a causa de la pandemia del covid- siempre ha figurado en el calendario.

Leclerc, de 28 años, que cuenta ocho victorias, 52 podios y 27 'poles' (tres de ellas en Mónaco) en la F1, es tercero en el Mundial, con 75 puntos, tres más que su compañero Hamilton, el 'hombre récord' de la división de honor, cuarto en la general.

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El monegasco fue, durante cuatro años (2021-24), compañero en el equipo de Maranello del español Carlos Sainz (Williams); que, sin disfrutar el arranque de temporada deseado, al menos ha logrado puntuar en tres de los cinco primeros Grandes Premios; y hace dos domingos, en Canadá, repitió el noveno puesto obtenido en China y en Miami (EEUU).

Sainz, de 31 años, ocupa, con seis puntos, el decimotercer puesto del campeonato, dos plazas por debajo del argentino Franco Colapinto (Alpine, de 22, 15 unidades), que viene de lograr, al acabar sexto en Montreal, su mejor resultado desde que corre en la F1; y es el mejor situado de los cuatro hispanohablantes en la general del certamen.

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El otro español, Fernando Alonso (Aston Martin), que logró dos de sus 32 victorias en F1 en las calles de Montecarlo -en 2006, el año que revalidó título, y en 2007- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que festejó a orillas de la Costa Azul, en 2002, uno de sus seis triunfos en la categoría reina, aún no han estrenado su casillero.

El doble campeón mundial asturiano, en una eterna segunda juventud a los 44, tuvo que abandonar, con un AMR26 muy deficiente, por tercera vez este año, en Canadá. El bravo piloto tapatío, de 36 años y subcampeón del mundo hace tres, afronta -tras una ausente- una temporada que para su equipo, recién ingresado en el campeonato, será de adaptación; y en la que su mejor puesto es un decimoquinto.

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A partir de este viernes, cuando arranquen los entrenamientos libres, se rodará -en la pista más corta del torneo, de 3.337 metros y 19 curvas, siete de ellas a la izquierda- con neumáticos de la gama de compuestos más blanda. Es decir: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (ultra blandos, roja).

La carrera más famosa del año -en las estrechas calles de Mónaco, en las que es casi imposible adelantar- se decidirá, no obstante, y salvo sorpresa mayúscula, en la calificación del sábado, horas después del tercer y último entrenamiento libre. El domingo está previsto que se den 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros; en una prueba que nadie ha ganado tantas veces (seis) como el mítico Ayrton Senna, triple vencedor del certamen para Brasil.

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De entre los activos, Sir Lewis es el más victorioso, con tres éxitos a orillas de la Costa Azul.

Los dos triunfos de Alonso -que logró seis de sus 106 podios en la F1 en Mónaco; el último hace tres años (su primero con Aston Martin), cuando fue segundo- sólo los iguala 'Mad Max', séptimo en el Mundial (43 puntos), por detrás de los McLaren del inglés Lando Norris -ganador hace un año en Montecarlo y que defiende título-, con 58; y el australiano Oscar Piastri, que es sexto, con 48 puntos.

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Adrián R. Huber