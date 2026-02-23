'Sirat' se queda sin Bafta a mejor película de habla no inglesa, que se lleva 'Valor sentimental'

El largometraje ‘Sirat’, dirigido por Oliver Laxe, figura entre las producciones con más nominaciones en los inminentes Premios Goya, donde compite en once categorías distintas y parte como una de las principales contendientes junto a ‘Los Domingos’, que suma trece nominaciones. Además, la película mantiene su presencia en la carrera internacional con opciones en los Oscar 2026, donde está nominada en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido, según consignó el medio que reporta los recientes movimientos de la cinta en circuitos internacionales.

De acuerdo con la información publicada, ‘Sirat’ se quedó fuera del palmarés en los premios Bafta a la mejor película de habla no inglesa, reconocimiento que obtuvo finalmente la producción noruega ‘Valor sentimental’, bajo la dirección de Joachim Trier. En la más reciente edición de estos premios, la película ‘Una batalla tras otra’ resultó ser la gran ganadora con seis galardones, entre ellos los de mejor película y mejor director, otorgado a Paul Thomas Anderson. Además, el premio a la mejor película británica recayó en ‘Hamnet’, ampliando así la variedad de títulos distinguidos por la academia británica.

Según reportó el medio de origen, la trayectoria internacional de ‘Sirat’ también enfrentó obstáculos en el circuito europeo. En la anterior edición de los Premios de Cine Europeo celebrada en enero, la cinta de Oliver Laxe no obtuvo ninguno de los cuatro premios principales a los que aspiraba. Sin embargo, sí fue reconocida en el apartado técnico al lograr cinco galardones en esas categorías. Durante la misma gala, la cinta ‘Valor sentimental’ volvió a destacar, adjudicándose los premios a mejor película y mejor director, consolidando su posición en el panorama europeo.

En los recientes Globos de Oro, el film de Laxe tampoco logró premios. El reconocimiento a la mejor película de habla no inglesa fue para la brasileña ‘El agente secreto’, que se alzó como la ganadora en esta categoría. Este resultado prolonga la ausencia de distinciones internacionales principales para la producción española en lo que va de la temporada de premios, según detalló el medio citado.

Dentro de España, la próxima cita relevante para ‘Sirat’ será la gala de los Premios Goya, que este año se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona, ciudad que acoge el evento tras veinticinco años desde la última vez que se realizó allí. El medio informó que ‘Sirat’ competirá en un total de once categorías, situándose solo por detrás de ‘Los Domingos’ en número de nominaciones. Entre las categorías a las que aspira la película de Oliver Laxe figuran algunas de las más destacadas del cine español, lo que reafirma su presencia y valoración en la industria nacional.

La carrera de ‘Sirat’ continúa en el ámbito internacional a pesar de los recientes resultados en los Bafta y los Globos de Oro, manteniendo opciones en competiciones futuras como los Oscar 2026, programados para el 15 de marzo. Su presencia en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido en estos premios estadounidenses subraya el recorrido que el film intenta consolidar fuera de las fronteras españolas.

El medio añadió que, aunque la película no ha conseguido los mayores premios internacionales hasta el momento, su éxito técnico en los galardones europeos y la acumulación de nominaciones en los premios nacionales refuerzan su perfil dentro de la cinematografía de la temporada. A pesar de la fuerte competencia, ‘Sirat’ se perfila como una de las producciones españolas con mayor proyección tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, cerrando una etapa marcada por reconocimientos y expectativas de cara a las próximas galas.