Simeone: "El equipo evolucionó muchísimo en la faceta ofensiva y necesitamos recuperar la defensiva"

Diego Pablo Simeone destacó que el partido frente al Brujas resulta imprevisible y difícil de predecir, subrayando la necesidad de ajustar aspectos del juego en función de las experiencias anteriores ante el equipo belga. Según publicó el medio, el entrenador del Atlético de Madrid expresó que en los encuentros previos ante el Brujas “nunca ha salido un partido tranquilo. Siempre ha salido un partido difícil, duro, ya sea en casa de ellos o en nuestra casa, y no me imagino un partido como el que estoy contando”. La noticia central gira en torno a las declaraciones realizadas por Simeone en la rueda de prensa previa al compromiso, señalando que la evolución ofensiva del Atlético requiere ahora un esfuerzo adicional para fortalecer la faceta defensiva, especialmente en el contexto del partido de vuelta del ‘Playoff’ de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones.

El medio consignó que el entrenador argentino reconoció la mejora sustancial del equipo en el ataque, pero indicó que “necesitamos recuperar la faceta defensiva, que creo que en Liga no está tan mal. Así y todo, estamos lejos de donde tendríamos que estar. Esperamos poder tener el equilibrio, que es lo que se busca siempre". Simeone remarcó que la plantilla cuenta, actualmente, con numerosos jugadores de perfil ofensivo con capacidad para generar peligro, aunque insistió en la importancia de equilibrar el rendimiento en ambas áreas de cara al enfrentamiento con el conjunto belga.

Según detalló la prensa, Simeone evitó anticipar si el duelo con el Brujas supondrá un punto de inflexión para el Atlético de Madrid: “No me puedo poner a pensar si ganamos o perdemos, en este momento estoy pensando en jugar el partido. Cuando mañana suceda una cosa o la otra, te contestaré”. El técnico explicó que las circunstancias y el desarrollo del partido pueden contradecir cualquier previsión inicial, ya que “uno tiene pensado lo que puede pasar, pero, evidentemente, no va siempre relacionado con lo que pasa y se tiene que ir acomodando a lo que va sucediendo en el juego”.

De acuerdo con las informaciones publicadas, Simeone también describió las virtudes del Brujas, subrayando que se trata de un equipo atrevido, con una plantilla joven y dinámica, que compite intensamente desde la llegada de su actual entrenador. “Veo un equipo que juega bien, sobre todo en casa, que es valiente, que tiene mucha gente joven, que se mueve mucho, que compite desde la llegada del entrenador, que es muy bueno... Nosotros vamos a llevar el partido a donde creemos que podemos hacerle daño", manifestó el argentino.

Ante la posibilidad de introducir modificaciones en la alineación respecto al partido de ida, el técnico reiteró que “tenemos claro cuál es nuestro lugar en el partido de mañana. Tengo claro que el rival no va a cambiar absolutamente nada porque juega de esa manera, lo ha hecho siempre. No me imagino otro partido que parecido al del otro día”, afirmó Simeone, en declaraciones recuperadas por el medio. Añadió que enfrentarse a un rival conocido como el Brujas implica ciertos ajustes tácticos a partir del análisis del partido previo. Además, restó relevancia al hecho de que el equipo rival pueda sorprender, subrayando que “sabíamos los partidos que nos había tocado jugar en ese campo, que habían sido duros, difíciles. Y no me imagino otra situación que la misma mañana. Ajustar... Después de jugar contra ellos, algunas cosas seguramente terminas ajustando, porque estás viendo lo que te tocó jugar contra el rival que vas a repetir el partido”.

El entrenador aclaró que en duelos de esta naturaleza, los técnicos buscan controlar el mayor número de variables posibles, aunque reconoció que “los entrenadores buscamos unas cosas que nunca suceden”. Simeone puntualizó también que no se detiene a comparar el estilo de juego entre ambos equipos. “No me pongo a pensar si somos parecidos o no. Ellos trabajan muy bien, es la tercera vez que nos vamos a enfrentar al Brujas, y nunca ha salido un partido tranquilo".

Consultado sobre posibles decisiones relacionadas con la delantera, Simeone abordó la compatibilidad de Julián Álvarez y Alexander Sorloth sobre el terreno de juego. El técnico respondió que "son compatibles para mañana y para cualquier otro partido", aunque no quiso adelantar si tendrá una conversación especial con el delantero noruego: “Cuando mañana a la mañana me levante, seguramente empezaré a pensar qué puedo hablar con él o con cualquier otro chico”, afirmó el entrenador en sus respuestas ante los periodistas.

Sobre el papel de Antoine Griezmann y Koke en el equipo, el ‘Cholo’ describió a ambos como “leyendas del club” y resaltó que representan jugadores históricos con una presencia vigente y significativa en la temporada actual. Destacó la voluntad de ambos futbolistas de competir, ganar partidos y contribuir al rendimiento del Atlético, independientemente del tiempo que permanezcan en el campo: “No van a bajarse de ese lugar hasta el final de temporada, porque ellos quieren jugar, quieren competir, quieren ganar, y todo lo que nos dan es muy importante para el equipo, jueguen 20 minutos, 60 o les toquen 90”.

En cuanto al apoyo de la afición, Simeone remarcó la importancia de la conexión entre los seguidores y el equipo: “Necesitamos que nuestra gente esté cerca del equipo, esa energía que nos baja y nos alimenta. Nosotros tenemos que devolvérselo con trabajo, con fútbol, con juego, y espero que el equipo pueda hacer un buen partido mañana”.

Para finalizar, el estratega del Atlético de Madrid reiteró su buen estado anímico y físico de cara al compromiso, señalando ante la prensa: “Yo estoy muy bien”. Estas declaraciones de Simeone reflejan la combinación de autocrítica, precaución táctica y confianza en sus futbolistas que caracteriza al entrenador argentino antes de un partido clave para las aspiraciones europeas del Atlético de Madrid.