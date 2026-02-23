(Previa) El Inter busca la remontada en el Meazza, y Leverkusen y Newcastle pasar el trámite

El Bodo/Glimt podría lograr un hecho inédito para el fútbol noruego si mantiene la ventaja obtenida en el partido de ida frente al Inter de Milán, en una eliminatoria que lo coloca a un paso de alcanzar una hazaña histórica en la Liga de Campeones. Según publicó Europa Press, el equipo noruego se encuentra en su primera participación en la máxima competencia continental y, tras imponerse 3-1 en casa, tiene la oportunidad de convertirse en el primer club de su país en superar una ronda eliminatoria en la Liga de Campeones si conserva la diferencia de dos goles en la vuelta.

El Inter de Milán recibe este martes al Bodo/Glimt en el estadio Giuseppe Meazza para afrontar el partido de vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones, obligado a remontar un marcador adverso tras su derrota en el encuentro inicial. De acuerdo con Europa Press, el conjunto dirigido por Cristian Chivu necesita imponerse por al menos dos goles para no quedar eliminado de la competencia. La situación de los subcampeones de Europa es complicada tras un cierre de fase de liga irregular, que incluyó derrotas ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal, y la caída en el Top 8.

La historia reciente del Inter en la Champions League añade presión al equipo italiano. Según detalla Europa Press, de las últimas diez veces que el club quedó eliminado en cruces europeos, en cinco de ellas perdió el partido de ida, y en cuatro de esas ocasiones la desventaja era de más de un gol. En el presente siglo, solo remontó una vez una eliminatoria tras ir en desventaja: ocurrió en la temporada 2010-11 frente al Bayern Múnich en octavos de final. A pesar de esto, las estadísticas como local ofrecen un argumento de esperanza para los 'nerazzurri', que acumulan tres victorias consecutivas en casa.

A las dificultades deportivas se añaden bajas sensibles en la plantilla del Inter de Milán. Europa Press reportó que el equipo no podrá contar con Lautaro Martínez, su principal figura ofensiva, debido a una lesión. Tampoco estará disponible el mediocampista Hakan Calhanoglu, quien ya se perdió el partido de ida, restando alternativas al esquema de Chivu en una cita decisiva.

En cuanto al rival, el Bodo/Glimt confía en sus recientes actuaciones como visitante para reforzar su aspiración a avanzar de ronda. El medio Europa Press consignó que el club noruego ganó recientemente en el estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid (1-2) y logró un empate en Dortmund (2-2), resultados que refuerzan su optimismo previo a la visita a Milán.

Mientras tanto, la jornada de vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones presenta otros duelos destacados en los que Bayer Leverkusen y Newcastle parten desde posiciones favorables tras asegurarse resultados positivos en los encuentros de ida. Según informó Europa Press, el club alemán se impuso 0-2 al Olympiacos en El Pireo, gracias a dos goles de Patrik Schick. Ahora, jugará en su estadio, el BayArena, donde encadena cuatro victorias consecutivas sin recibir goles, y buscará concretar su clasificación ante un conjunto griego que no pierde a domicilio desde octubre.

Por su parte, Newcastle protagonizó una de las victorias más amplias de la ronda al vencer 1-6 al Qarabag en tierras azerbaiyanas. Según reportó Europa Press, el equipo inglés, bajo la dirección de Eddie Howe, buscará rubricar su paso a los octavos de final en Saint James' Park. El club trata de superar la racha de dos derrotas seguidas como local; de sus últimos cinco encuentros en su estadio, solo ha ganado en Liga de Campeones frente al PSV (3-0).

El calendario de partidos para este martes 24 incluye además el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Brujas a las 18:45 horas, y, en el horario de las 21:00, los encuentros de Bayer Leverkusen contra Olympiacos, Inter frente a Bodo/Glimt, y Newcastle ante Qarabag, según el programa difundido por Europa Press.

Europa Press también destacó que, aunque tanto Leverkusen como Newcastle parten con claras ventajas, deben enfrentar el desafío de mantener la solidez mostrada en la ida. En particular, Newcastle busca recuperar la confianza ante su público tras los últimos tropiezos en casa.

Con estas eliminatorias, la Liga de Campeones avanza hacia su fase de octavos de final, donde la presión recae especialmente en el Inter, que ve amenazada su continuidad en la competencia más prestigiosa de Europa a nivel de clubes.