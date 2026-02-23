Perú y México concentran más de la mitad de la oferta de experiencias turísticas en América Latina, según Mabrian

La concentración de actividades turísticas en la región no solo marca tendencias en la oferta turística, sino que revela la preferencia de los viajeros por experiencias culturales, de turismo activo y propuestas gastronómicas sobre opciones tradicionales centradas en sol y playa. La investigación presentada por Mabrian by Data Appeal indica que Perú y México reúnen un total conjunto del 51,2% de la oferta de experiencias turísticas en América Latina y el Caribe, según publicó Mabrian by Data Appeal en su más reciente análisis.

Según datos compartidos por este estudio, Perú representa el 25,8% y México el 25,4% de la totalidad de actividades turísticas listadas en la región. Este dominio posiciona a ambos países muy por encima de otros destinos relevantes como Colombia, que alcanza el 8,4%; República Dominicana, con 7,7%; y Brasil y Argentina, que cuentan cada uno con el 6,1%. Esta diferencia en presencia de actividades evidencia la fuerza de Perú y México en la industria turística latinoamericana. El medio Mabrian by Data Appeal señaló que otros destinos considerados tradicionales no alcanzan la cuota de actividades presentes en estos dos países líderes.

Respecto al tipo de experiencias ofrecidas, el estudio detalló que el 36,9% corresponde a actividades de corte cultural, seguido del turismo activo con un 32%. Las propuestas centradas en naturaleza alcanzan un 14,9% de la oferta, mientras que las experiencias gastronómicas constituyen un 22,3%. Las opciones relacionadas con sol, playa y clima agradable apenas representan el 3% del total. Por otro lado, segmentos como compras, vida nocturna, actividades familiares o aquellas vinculadas al bienestar representan en conjunto apenas el 2% de las experiencias turísticas de la región, según reportó Mabrian by Data Appeal.

La investigación reveló también que, al analizar la demanda y el interés manifestado por los viajeros a través de sus reseñas y opiniones, la tendencia reafirma la preferencia por el turismo cultural. Mediante el análisis de valoraciones, el 40,1% de las opiniones de los visitantes versan sobre planes culturales, mientras que el turismo activo reúne un 23% de las reseñas y las actividades en la naturaleza alcanzan el 17,1%. Esto demuestra, según consignó Mabrian by Data Appeal, que quienes visitan América Latina y el Caribe buscan experiencias que les permitan vincularse de manera directa con la cultura y el estilo de vida local, relegando otras categorías turísticas a un segundo plano.

Carlos Cendra, director de marketing y comunicación de Mabrian, señaló que “los datos indican que el mercado de experiencias turísticas en América Latina y el Caribe tiene grandes oportunidades en la diversificación y la especialización por país, claves para atraer una demanda de viajeros curiosos y exigentes, atraídos por experiencias que les sumergen en el estilo de vida local de una forma más significativa”. El medio Mabrian by Data Appeal destacó esta afirmación, subrayando la importancia de innovar en las propuestas turísticas y de adaptarlas a públicos con intereses variados.

El estudio pone de manifiesto que la diversificación de la oferta de actividades puede favorecer a la región, abriendo posibilidades para que otros países incrementen su cuota de participación en el sector turístico. Según Mabrian by Data Appeal, la especialización por segmento, basada en el análisis de preferencias y valoraciones de los viajeros, constituye una vía para fortalecer las economías locales y para posicionar a países menos tradicionales en el circuito internacional de turismo.

Esta información refleja que la región experimenta una transformación en los patrones de consumo turístico, en la que experiencias culturales, de aventura y gastronómicas van desplazando la hegemonía de las ofertas tradicionales. Mabrian by Data Appeal resalta que, pese a contar con destinos conocidos por su atractivo de sol y playa, la demanda internacional evidencia una evolución hacia propuestas más genuinas y conectadas con la identidad local de los países visitados.

De acuerdo con el análisis de Mabrian by Data Appeal, la tendencia observada puede convertirse en referencia para el desarrollo de nuevas estrategias turísticas orientadas a públicos específicos, que buscan una inmersión auténtica en el destino seleccionado. El reporte finaliza subrayando la relevancia de adecuar la oferta a estos intereses para consolidar la región como referente mundial en turismo de experiencias.